Beca Rita Cetina: hoy depositan $2,500 para útiles y uniformes; ¿te toca el pago?

El gobierno de México informó que el apoyo para útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina comenzó a dispersarse el pasado lunes 3 de agosto y continuará hasta el viernes 14 de agosto, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Así que si estás esperando el apoyo para útiles y uniformes escolares, hoy lunes 10 de agosto es una fecha clave, pues la letra M recibe su depósito de la Beca Rita Cetina.

Cabe señalar que el recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que el gobierno federal recomienda a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales del programa y utilizar únicamente los medios institucionales para consultar información sobre sus apoyos.

Calendario oficial de pagos:

Lunes 3 de agosto: A y B

Lunes 3 de agosto: A y B Martes 4: C

Miércoles 5: D, E y F

Jueves 6: G

Viernes 7: H, I, J, K y L

Lunes 10: M

Martes 11: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12: R

Jueves 13: S

Viernes 14: T, U, V, W, X, Y y Z

¿Para qué se da este apoyo?

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria contempla un pago único anual de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno, destinado a cubrir gastos de útiles, uniformes y otros requerimientos relacionados con el regreso a clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este apoyo se entrega como parte de la ampliación de la Beca Rita Cetina durante 2026, con la incorporación universal de estudiantes de primaria de escuelas públicas.

Es importante también resaltar que el recurso se entrega de manera directa y sin intermediarios, precisamente antes del inicio del ciclo escolar, cuando las familias deben realizar los principales gastos relacionados con el regreso a clases.

Por último, se especificó que los beneficiarios no necesitan acudir a intermediarios para recibir el apoyo, pues el dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las familias pueden disponer del recurso una vez que éste haya sido dispersado.