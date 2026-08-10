Del terremoto en Colombia a la exportación de aguacate: Resumen de la 'Mañanera' hoy 10 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 10 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por el secretario de Educación, Mario Delgado, para continuar con el análisis sobre las plataformas digitales, el uso de la tecnología en las escuelas y la Inteligencia Artificial.

En su conferencia, la mandataria envió su solidaridad a Colombia tras el fuerte terremoto que se registró esta mañana y dejó decenas de muertos, además de ofrecer el apoyo de su gobierno; conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera.

8:39 Horas | Sheinbaum garantiza seguridad a inspectores de EU en Michoacán tras ser amenazados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la suspensión temporal de la importación de aguacate mexicano por parte de Estados Unidos se debió a que sus inspectores en Michoacán habían sido amenazados, por lo que se acordó reforzar la seguridad en el estado con elementos de la Guardia Nacional, a fin de garantizar su bienestar, así como el de productores y empacadores.

"Pedí al secretario Omar que hablara con el embajador para sentarse a ver qué es exactamente lo que estaba pasando. Se sentaron el viernes, y ya se planteó que algunas personas habían recibido amenazas y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema y esta mesa se queda permanentemente para garantizar la exportación de aguacate y que todas las personas tengan seguridad", dijo la mandataria.

Agregó que tras el reforzamiento de la seguridad en el estado ya reabrieron 45 empacadores de aguacate para su exportación y espera que los próximos días abran las que aún se mantienen cerradas.

7:42 Horas | Sheinbaum lamenta terremoto en Colombia; SRE, atenta a mexicanos afectados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió esta mañana a Colombia y dijo que la cancillería, a través de la embajada de México en ese país y el propio canciller Roberto Velasco Álvarez desde acá, están pendientes si es que resultaron mexicanos afectados.

"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí y por supuesto, todo el apoyo que requiera -si es necesario- el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", dijo.

La representación diplomática también recomienda a los mexicanos que se encuentran en territorio colombiano mantenerse informados mediante los canales oficiales. Cuartoscuro

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de agosto: Video completo