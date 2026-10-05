Federales investigan asesinato de jóvenes de prepa en Morelos

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó que en la investigación sobre el asesinato de dos jóvenes de la preparatoria 2 de la UAEM colabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que aportan tecnología para establecer el móvil y a los responsables de esta doble ejecución.

La Fiscalía Regional Metropolitana tomó conocimiento de la investigación. Se iniciaron las periciales correspondientes y eso nos ha permitido tener información. Hay colaboración estrecha con el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Centro Nacional de Inteligencia, y eso nos va a permitir también tener mayor información importante, sobre todo por la tecnología", indicó el fiscal.

El doble asesinato se registró el pasado 26 de septiembre en la colonia Chulavista de Cuernavaca, en el que fueron privados de la vida Christian y Gael, un tercer menor de edad de otra preparatoria particular que los acompañaba salió herido levemente.

El fiscal no quiso profundizar en los avances de la investigación, debido al sigilo de la misma, pero hasta el momento no hay personas detenidas.

"No podemos dar más detalles, pero por el sigilo de la misma investigación. Todavía estamos en esa circunstancia de establecer el móvil, porque obviamente, ustedes lo saben, ante esta circunstancia y cómo sucedieron los hechos, el respeto a las víctimas, no criminalizar a los jóvenes que fueron víctimas, es algo importante para la Fiscalía, pero bueno, sí se tiene investigación al respecto, no puedo dar por el momento sus móviles", agregó.

El fiscal fue entrevistado por representantes de medios de comunicación en la toma de protesta del titular de la 24/a. Zona Militar, el General Brigadier de Estado Mayor, José Manuel Guevara Castillo, con quien pretenden mantener una estrecha colaboración.

Abandonan el plantel por alerta

Cabe señalar que alrededor del mediodía de este lunes se generó una alerta en los grupos de padres de familia de dicha prepa y los jóvenes decidieron abandonar el plantel, algunos por su propia cuenta y otros acompañados de sus tutores.

Hasta el momento la rectora de la Universidad de Morelos, Viridiana Aide León Hernández, no ha salido a dar una versión oficial de lo ocurrido, aunque se manejan distintas versiones de violencia al interior de dicha preparatoria.