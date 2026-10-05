Youtuber ofrece 40 mil pesos a quien atente contra el obispo de Aguascalientes

A través de un comentario en redes sociales, un youtuber simpatizante de Morena ofreció 40 mil pesos para quien ataque al obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza.

Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Pu… ratas con sotana”, se lee en el comentario.

La amenaza ocurre luego de que el obispo de Aguascalientes criticara recientemente al gobierno de Morena.

Hoy nos hablan a nivel nacional de libertad y pluralidad, pero amenazan con la cárcel a quienes piensan diferente o a quienes se oponen a decisiones que dañan a nuestra nación. También nos hablan de soberanía nacional, pero se entrega el país en manos de delincuentes”, dijo el obispo durante su homilía de hace dos semanas.

Desde la Conferencia del Episcopado Mexicano condenaron la amenaza contra el obispo.

A algunos de nosotros, obispos, nos dicen: ‘Cállense, se están metiendo en política’. Siempre sacan el dicho: ‘Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’, y nos quieren encerrar en la sacristía. No podemos”, dijo monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Desde el Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes se defendió al obispo.

Esto es una falacia y no lo van a intimidar. Cuenta con nuestro respaldo y el de toda la Iglesia, sociedad y todo México por decir la verdad”, expresó Jaime Castro, presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes.

Al respecto, el simpatizante volvió a arremeter en su contra.

Se enojaron por eso, o sea, como que si fuera algo literal. Pues sí, me encantaría si tuviera un montón de billetes y si yo tuviera el poder de Plutarco Elías Calles, no me haría mucho del rogar... Vienen a defender su Iglesia, como que si les tocara algo. Me imagino que son socios de la Iglesia y algo les van a dar. Miren lo que les dan...”, expresó José Lápiz, quien al parecer es simpatizante de Morena.

Dijo que no pararía de ofrecer dinero por las cabezas de los sacerdotes.

Y voy a seguir ofreciendo por las cabezas de la ramera. Por la cabeza de la ramera”.

Por los hechos, se analizará si se presenta una denuncia.

Evaluando la verosimilitud de la amenaza y ver cuáles son los alcances que este personaje tiene, evaluar si se procede legalmente, a efecto de dejar un antecedente”, expresó Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional por la Familia.

José Lápiz dijo que esperará a que presenten las denuncias.

Que dijeron que me van a denunciar. Yo estoy esperando que me llegue la denuncia. A Ernestina Godoy voy a tener el gusto de conocerla en persona, nomás porque yo pido que caiga la ramera, pero es gente idi... Ahí, abriendo la trompa, comiéndome una galleta sin levadura y dándole un trago a una copa con vino, es la sangre de Cristo, mm, mm, y el cuerpo de Cristo, mmm”.

Desde el Congreso del Estado se pidió protección para el obispo.

Yo creo que se debería; el Gobierno del Estado debería mandarle algunas personas, sobre todo porque la amenaza ya es latente”, sostuvo Nancy Gutiérrez, diputada.

El Obispado de Aguascalientes guardó silencio ante la situación.