UNAM subestimó el negocio detrás de las trampas en examen de ingreso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subestimó el tamaño del negocio que existe detrás de los servicios ofrecidos para ayudar a los aspirantes a resolver de manera irregular el examen de ingreso a licenciatura, reconoció el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

“Subestimamos primero, el gran interés que hay por aprobar este examen y que eso lleva desafortunadamente a que hay incentivos económicos para ofrecer todo tipo de ayuda”, admitió durante una conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes, donde este miércoles concluyó la aplicación del examen de control presencial.

El rector explicó que la Universidad identificó empresas que ofrecían servicios para intervenir de manera irregular en la prueba de ingreso que originalmente se aplicó en línea.

Entre los mecanismos detectados, mencionó servicios en los que una persona permanecía frente a la cámara mientras alguien más respondía la prueba.

“Hubo empresas que vendieron, por ejemplo, el servicio de que había personas que estaban ante la cámara y otra persona estaba contestando el examen”, detalló.

Recordó que la UNAM ya presentó denuncias contra algunas de estas empresas. Las primeras fueron interpuestas desde el 3 de julio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, de acuerdo con Lomelí, algunas se han ampliado conforme avanza la investigación.

El rector señaló que las empresas involucradas ya están identificadas, pero evitó revelar sus nombres debido a que las investigaciones continúan.

“Están identificadas con nombre, pero precisamente como son denuncias que se están atendiendo yo no podría revelar esos detalles”, explicó.

Tercer día de aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes

También detectan empresas en otros estados

El fenómeno no se habría limitado a la Ciudad de México.

Lomelí informó que la Universidad tiene identificadas empresas que ofrecieron este tipo de servicios en otras entidades del país y señaló específicamente que se tiene conocimiento de una empresa en Guerrero y otra en Oaxaca.

En ambos casos, dijo, se preparan las denuncias correspondientes.

El examen presencial vuelve a la mesa

Para Lomelí, las irregularidades detectadas durante el proceso obligan a revisar el modelo de aplicación del examen de ingreso.

Mientras la Universidad no tenga garantías de que puede realizar en línea una prueba de estas características y asegurar condiciones de equidad para todos los participantes, consideró que debe analizarse seriamente el regreso al examen presencial.