Fiesta patronal termina en batalla campal, intento de linchamiento e incendio

En batalla campal, intento de linchamiento, autos afectados e incendio de una vivienda, todo ello provocado por un grupo conocido como "Los Zorros", fue como terminaron las fiestas patronales del municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.

Todo inició la tarde de este lunes cuando el grupo conocido como "Los Zorros", quienes estaban en estado de ebriedad, protagonizaron una violenta batalla campal, causando pánico y enojo entre los habitantes de Tepeyanco.

Primero “Los Zorros” protagonizaron una batalla campal en la que participaron al menos 40 personas que utilizan bates, piedras y hasta armas de fuego.

Los habitantes también pintaron la casa de "Los Zorros" Foto: Especial

En este hecho tres hombres resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala y les brindaron atención pre hospitalaria.

Sin embargo, los vecinos hartos de este grupo de “Los Zorros” se organizaron y retuvieron a algunos miembros y los golpearon, además amenazaron con lincharlos.

La policía municipal de Tepeyanco fue rebasada y pidió apoyo de la policía estatal, quienes lograron llegar y rescatar a tres hombres que habían sido golpeados por la turba; los sacó y los trasladó a los separos de Tlaxcala capital.

Sin embargo, no quedaron conformes el grupo de habitantes enardecidos y fueron hasta el domicilio de familiares de “Los Zorros”, incendiaron el portón para sacar a tres mujeres señaladas de participar en los hechos.

Nuevamente la policía tuvo que poner en marcha el protocolo anti linchamientos y logró extraer a las tres mujeres que fueron trasladadas a los separos de Tlaxcala para ponerlas a salvo.

Durante las peleas, “Los Zorros” dañaron tres vehículos de los vecinos e incendiaron uno, además se reportaron cuantiosos daños materiales.

Los habitantes de Tepeyanco manifestaron que están cansados de que este grupo siembre el terror en este municipio y las autoridades municipales no hagan nada.