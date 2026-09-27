Huracán Polo inunda 5 comunidades de Sinaloa; evacúan familias en Navolato

El fuerte oleaje provocado por el huracán Polo causó inundaciones en algunas comunidades costeras, las más fuertes en el municipio de Navolato, donde el agua del mar provocó daños en al menos cinco poblados.

Las autoridades municipales reportaron inundaciones en las comunidades de Altata, El Tetuán, Yameto, Dautillos y Las Aguamitas, derivadas del aumento en los niveles del mar. A manera de prevención, elementos de Protección Civil evacuaron a algunas familias e instalaron refugios temporales en las zonas más altas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Defensa y Marina, apoyaron para evacuar a las personas que lo necesitaban, mientras Protección Civil y el Sistema DIF de Navolato equiparon los albergues para quienes los necesitaran.

Especial

Los niveles de agua también incrementaron en la zona turística y algunas zonas del malecón en la bahía de Altata quedaron algunos centímetros bajo el agua, sin causar mayores problemas.

Las marejadas también inundaron algunas viviendas cercanas a la costa de Guasave y Escuinapa, pero los daños fueron menores en estos dos municipios, sin necesidad de instalar albergues.

Mientras, en Mazatlán, las playas continúan restringidas para los bañistas y se han registrado olas de tamaño considerable, las cuales han impactado directamente al malecón, inundando parcialmente algunas vialidades.

Las autoridades continúan los recorridos por las costas debido al riesgo que representa el huracán Polo y a la posibilidad de más lluvias para las próximas horas.

Hasta el momento no se espera un impacto directo, pero no se descartan más inundaciones por el incremento de los niveles del mar y las fuertes marejadas en la costa.