Sonora suspende clases en 72 municipios por avance del huracán Polo

El avance del huracán Polo hacia el noroeste del país llevó a las autoridades de Sonora a ampliar las medidas preventivas y suspender las actividades escolares presenciales durante tres días, con un esquema escalonado que comenzará este lunes en 25 municipios y alcanzará a todo el estado martes y miércoles.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) comunicó que, a partir de la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), determinó que el lunes 28 de septiembre no habrá clases presenciales en el turno vespertino de escuelas públicas y particulares de todos los niveles en Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora.

La suspensión se extenderá el martes 29 y miércoles 30 de septiembre a los 72 municipios de Sonora, en ambos turnos y para todos los niveles educativos. La medida busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes asociados con el sistema tropical. Para el miércoles, además, se contempla contar con tiempo para evaluar riesgos, revisar las condiciones de la infraestructura escolar y determinar un retorno seguro.

La decisión ocurre mientras Polo permanece como huracán categoría 3 y avanza hacia Baja California Sur, con trayectoria prevista posteriormente hacia el Golfo de California y Sonora.

Reportes meteorológicos publicados este domingo señalan que el mayor acercamiento a la entidad se espera entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, aunque la trayectoria y la intensidad pueden modificar el escenario conforme avance el sistema.