Veracruz al borde del quebranto

El desempeño de Rocío Nahle García como gobernadora de Veracruz, está golpeando de manera desmedida las finanzas de la entidad.

Y es que el Órgano de Fiscalización Superior entregó al Congreso de Veracruz el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del año 2025.

Se detectó un presunto daño patrimonial por dos mil 749.6 millones de pesos de los recursos ejercidos en 2025. De ese total, dos mil 703.3 millones de pesos corresponden a 181 municipios.

Además, se observó que 16organismos públicos descentralizados que forman parte del Ejecutivo estatal reportan un presunto daño patrimonial de tres millones 975 mil 377 pesos.

Se observaron adquisiciones de bienes o servicios mediante licitación simplificada o adjudicación directa sin la debida motivación y fundamentación legal.

Así como la omisión en la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los acuerdos de los Subcomités de Adquisiciones donde se fijan los montos y modalidades de contratación para arrendamientos y servicios.

Incluso hay pagos sin comprobantes fiscales digitales por internet, contratación de servicios y asesorías sin evidencias de trabajos realizados.

La imagen de Rocío Nahle y su administración va de picada, mientras los veracruzanos continúan esperanzados a un mejor manejo financiero en el estado jarocho.