Jalisco inicia distribución de Tarjeta Única de Transporte

El Gobierno de Jalisco inició la primera etapa de entrega de la Tarjeta Única, herramienta diseñada para la integración del pago electrónico en el sistema de transporte público y la gestión de programas sociales.

Para este proceso, las autoridades han habilitado 11 módulos de atención distribuidos en municipios estratégicos donde ya se cuenta con infraestructura de recaudo digital.

Para obtener el dispositivo, los usuarios deben cumplir con un protocolo de registro dividido en etapas digitales y presenciales.

El primer paso consiste en realizar un pre registro obligatorio en el portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Los datos requeridos para este trámite son Clave Única de Registro de Población (CURP), Identificación oficial vigente (INE), Número de teléfono celular, Correo electrónico y Comprobante de domicilio en el estado de Jalisco.

Una vez que la autoridad valide la información proporcionada, el sistema enviará un mensaje de texto (SMS) al interesado para programar la cita de entrega.

El día asignado, el ciudadano deberá acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y una copia de la identificación oficial por ambos lados.

De manera adicional, para sectores específicos de la población, se permite adjuntar durante el prerregistro documentos como el certificado de discapacidad, constancias de estudios o actas de nacimiento en el caso de menores de edad.

La operatividad actual contempla puntos de entrega en la Zona Metropolitana de Guadalajara y diversas regiones del interior del estado. Los módulos se localizan en Guadalajara: Estación San Jacinto y Estación Dos Templos. En Zapopan en la estación Zapopan Centro y Unidad Administrativa Las Águilas. En San Pedro Tlaquepaque en Central Nueva y Expo Ganadera. En Tlajomulco de Zúñiga, en el CAT del Valle.

Mientras que en Lagos de Moreno será en el Palacio Municipal, en Zapotlán el Grande en el UNIRSE Sur y en Puerto Vallarta en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación.

La administración estatal confirmó que el módulo de Tepatitlán de Morelos iniciará operaciones el próximo 9 de febrero. Asimismo, para aquellas personas que carecen de acceso a medios electrónicos, se han dispuesto 40 módulos adicionales con personal capacitado para realizar el trámite de forma presencial.

En el caso de los beneficiarios vigentes de programas como Mi Movilidad, Yo Jalisco o Apoyo al Transporte, el intercambio del plástico requiere la presentación de la documentación solicitada por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y la entrega de su tarjeta actual.

Operatividad

El uso de la Tarjeta Única se realiza mediante tecnología de contacto en las unidades de transporte, Mi Tren, Mi Macro y SITREN.

El sistema descuenta de forma automática el saldo o aplica el beneficio asignado, ya sea descuento, subsidio o gratuidad.

Para el abastecimiento de saldo, los usuarios dispondrán de máquinas de recarga en estaciones de transporte masivo, tiendas de conveniencia (Oxxo), establecimientos con servicios electrónicos y módulos oficiales del gobierno estatal.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conservar el dispositivo en buen estado, evitando perforaciones o dobleces que comprometan el chip interno.

En caso de extravío, se debe realizar el reporte inmediato para preservar los beneficios vinculados a la identidad del usuario.

«pev»