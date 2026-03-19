Jalisco capta más de mil 200 mdd de inversión extranjera en 2025 y se ubica en segundo lugar nacional

Jalisco se colocó en el segundo lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el cuarto trimestre de 2025, al registrar 221.97 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Con esto, la entidad acumuló 1,256.22 millones de dólares a lo largo del año, cifra que representa un crecimiento anual de 14%, por encima del incremento de 10% reportado a nivel nacional en el mismo periodo.

Del total recibido, la mayor parte corresponde a reinversión de utilidades, lo que indica ampliaciones de operaciones por parte de empresas ya instaladas. En paralelo, el segmento de nuevas inversiones reportó un aumento de 51% respecto a 2024.

Por actividad económica, las manufacturas concentraron una parte relevante de los recursos, mientras que los sectores de servicios y turismo también registraron participación.

La reinversión de utilidades representa la mayor parte de la IED en el estado, lo que significaría que las empresas no solo llegan, sino que deciden quedarse y expandirse

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos, Alemania y Japón se ubicaron entre los principales países inversionistas en la entidad.

Los datos se dan en un entorno de competencia entre estados por atraer proyectos productivos, en el que Jalisco se mantiene entre las principales entidades receptoras de inversión extranjera.