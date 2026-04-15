Jalisco anuncia transporte gratuito a niñas y niños a partir del 30 de abril

Como regalo anticipado del Día del Niño y de la Niña, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el otorgamiento de viajes gratuitos diarios a los menores de entre 5 y 12 años de escuelas públicas y privadas de la entidad, a partir del próximo 30 de abril.

Con esta medida, el gobierno estatal beneficiará la movilidad segura y eficaz, además de un respaldo a la permanencia en las aulas de clase y a la economía familiar.

Al presentar el programa de gratuidad en el transporte público, el mandatario destacó que el apoyo beneficiará a más de 75 mil infantes en la entidad.

“Este apoyo al transporte público gratuito de nuestras niñas y niños es para ustedes, es para sus familias, es para tener un Jalisco más solidario y más unido”, dijo.

Con esta acción, Lemus resaltó que Jalisco es el único estado del país que cuenta con un programa de transporte público gratuito para niñas y niños.

Agregó que su administración avanza con la modernización del transporte público en la entidad, como el proyecto de la Línea 5 del transporte público, que conectará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro, una inversión de 2 mil 305 millones de pesos para la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes, y la próxima llegada del sistema de electromovilidad en Puerto Vallarta y Guadalajara.

También recordó que, desde hace más de 12 años, se trabaja en un proyecto de continuidad, que inició en el municipio de Zapopan, en el cual las políticas públicas del gobierno, como educación, salud, infraestructura, deporte y movilidad, ponen al centro a las niñas y niños.

El programa incluye los viajes en las unidades de las rutas integradas al sistema "Mi Transporte", así como las cuatro líneas de Mi Tren y el sistema de Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y, próximamente, la Línea 5 del transporte público.

Este subsidio será para el transporte público colectivo y masivo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y, próximamente, en Ocotlán.

Los niños y niñas podrán acceder a una tarjeta especial para su transporte gratuito. El registro será del 20 de abril al 30 de mayo, periodo en que el padre, madre o tutor deberá registrar a la niña o niño beneficiario en el padrón de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS).

La entrega de las tarjetas se realizará en los Macromódulos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Lemus Navarro anunció el próximo plan estatal para la recuperación de espacios públicos en todas las regiones de Jalisco, con la modernización con juegos infantiles para el desarrollo de las infancias y las familias jaliscienses.

En el evento, Lizbeth Trejo, madre de familia de la primaria Niño Artillero de Guadalajara, expresó que este beneficio en el transporte representa el poder destinar ese recurso en otras necesidades de los niños.

“El subsidio para el transporte gratuito infantil es mucho más que un ahorro en el bolsillo, es la garantía de que ningún pequeño se quedará sin ir a clases por la falta de recursos para el pasaje”, expresó.

JCS