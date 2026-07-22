Impulsa PVEM la economía circular en México tras aprobación de la Ley General en la materia

La transición hacia un modelo de economía circular en México se consolida como una prioridad estratégica para reducir la generación de residuos e incentivar el desarrollo económico sostenible, destacó el Partido Verde Ecologista de México a través de un posicionamiento institucional. Este avance adquiere un impulso decisivo tras la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, marco normativo aprobado por el Congreso de la Unión en enero de este año a propuesta de dicha fuerza política.

La legislación busca transformar de manera integral los procesos de producción, consumo y aprovechamiento de recursos a nivel nacional.

El nuevo esquema normativo plantea reemplazar el modelo tradicional de "usar y desechar" por un sistema donde los materiales se reincorporen a las cadenas productivas para otorgarles una segunda vida útil y disminuir la presión ambiental sobre los ecosistemas.

Durante el reciente Foro Líderes del Reciclaje 2026, representantes de la industria, la academia y organizaciones ecologistas coincidieron en que este cambio de paradigma representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país mediante inversiones, innovación tecnológica y esquemas de reciclaje eficientes.

En ese sentido, el instituto político señaló que la implementación efectiva de la ley permitirá elevar la responsabilidad de los sectores productivos y fomentar una participación ciudadana más activa. “La economía circular representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país mediante la inversión, el desarrollo tecnológico y la creación de cadenas de reciclaje más eficientes”, sostuvieron los especialistas durante el encuentro, donde se enfatizó la meta de consolidar a México como un referente latinoamericano en materia de sostenibilidad y gestión responsable de los recursos naturales.