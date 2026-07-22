Piden justicia por Giovanni, ciclista que murió tras ser arrollado por una conductora
Ciclistas en Aguascalientes realizaron una rodada para manifestarse por la muerte de Giovanni Jáuregui Delgado
Ciclistas en Aguascalientes realizaron una rodada para manifestarse por la muerte de Giovanni Jáuregui Delgado, quien falleció tras esquivar una alcantarilla en mal estado, siendo arrollado por una conductora.
"Ni un biker o ciclista más muerto por las malas condiciones de las ciclovías o por la falta de ellas", afirmó Luis Sandoval, ciclista de Aguascalientes.
La rodada partió afuera del templo de San Marcos hasta el punto donde murió el pasado viernes Giovanni, donde se colocó una bicicleta blanca en su memoria.
"Desgraciadamente fue un accidente que no debió de haber ocurrido si hubiera estado bien la ciclovía", señaló Giovanni Jáuregui, papá del ciclista.
Después se guardó un minuto de silencio en su memoria.
Giovanni, de 21 años de edad, estudiaba y trabajaba. Aspiraba a convertirse en profesor y ese día regresaba de trabajar.
Él utilizaba el sentido contrario para ver lo que venía de frente; desgraciadamente, las condiciones no eran las adecuadas para poder circular aquí", explicó el papá de Giovanni.
La conductora sigue detenida, mientras que este miércoles se realizó una segunda manifestación que terminó el Palacio de Gobierno Municipal, donde el alcalde Leonardo Montañez sólo se comprometió a destinar recursos para arreglar las ciclovias.