'Isaías' se intensifica a huracán categoría 2 en el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta tarde “Isaías” se ha intensificado a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre el Golfo de México.

El centro del huracán se localiza a 345 km al norte de Progreso, Yucatán y a 385 km al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Su circulación genera lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Yucatán; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tamaulipas.

Así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Isaías impactará en EU

De acuerdo con los pronósticos, el huracán "Isaías" impactará la costa norte del Golfo de México en Estados Unidos, entre la madrugada del viernes y las primeras horas del sábado.

El ciclón abarcará la zona entre el este de Luisiana, Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida.