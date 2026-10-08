'Simón' y 'Rachel' tocarán tierra en México e 'Isaías' impactará EU; estos son los estados en alerta

La tormenta tropical Simón se ubica a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 610 al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 7 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Simón provocará lluvias torrenciales en Guerrero (costa y sur) y Michoacán (costa), intensas en Oaxaca (noroeste, centro y costa) y muy fuertes en Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Además, ocasionará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Guerrero y Michoacán, y de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de Colima, así como oleaje de 2 a 4 metros en los estados mencionados.

Simón tocará tierra en Jalisco

Se prevé que Simón toque tierra en costas mexicanas el domingo 11 de octubre, en Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, con la posibilidad de alcanzar una categoría mayor (como categoría 3 o 4), antes de avanzar hacia el norte y registrar un posible segundo impacto en Sinaloa.

En tanto, el huracán Isaías, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el primero de la temporada en el Océano Atlántico, se localiza a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.

Isaías tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 kilómetros por hora.

Su avance a través del Golfo de México generará lluvias muy fuertes en Campeche (oeste y costa), Yucatán (costa, norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Isaías impactará en EU

De acuerdo con los pronósticos, el huracán Isaías impactará la costa norte del Golfo de México en Estados Unidos, entre la madrugada del viernes y las primeras horas del sábado, abarcando la zona entre el este de Luisiana, Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida.

Rachel se enfilará hacia México

Por su parte, el huracán Rachel se encuentra a mil 290 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

Se espera que Rachel reduzca su velocidad y realice un giro brusco hacia el noreste entre el viernes y sábado rumbo a México.

Los modelos establecen que el sistema, ya debilitado como ciclón post-tropical, se aproxime a tierra firme o toque la costa cerca de Punta Eugenia, en Baja California Sur, al mediodía del domingo.