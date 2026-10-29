IPN abre consulta para la sucesión, Sheinbaum tendrá la última palabra

Por primera vez en sus 90 años de historia, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) someterá a consulta de su comunidad los perfiles para ocupar la Dirección General, pero la decisión final seguirá en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este jueves la convocatoria para que estudiantes, personal académico y trabajadores expresen sus preferencias sobre quienes aspiran a encabezar el Politécnico durante los próximos cuatro años. Los resultados se integrarán en dos listas, una con tres mujeres y otra con tres hombres, que serán entregadas a la titular del Ejecutivo federal para la designación.

El mecanismo introduce por primera vez la participación directa de los tres sectores de la comunidad politécnica en el proceso, aunque la consulta tendrá carácter orientativo y no vinculante.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el procedimiento responde a la instrucción que Sheinbaum dio el 6 de mayo pasado para establecer un mecanismo de participación en la sucesión del Instituto.

“Hoy damos un paso histórico, la decisión presidencial estará precedida, por primera vez, de un ejercicio democrático y de escucha a la comunidad politécnica”, afirmó durante un mensaje dirigido al Consejo General Consultivo del IPN.

Tres sectores, un tercio del resultado cada uno

La convocatoria establece que la consulta electrónica se realizará del 25 al 27 de noviembre y que cada uno de los tres sectores tendrá una ponderación de 33.33 por ciento: personal académico, estudiantes y personal de apoyo y asistencia a la educación.

Así, el peso de cada sector será el mismo, independientemente de cuántas personas lo integren.

Cada participante deberá seleccionar tres perfiles de mujeres y tres de hombres entre las personas que hayan cumplido los requisitos legales y documentales. Con las preferencias ponderadas se integrarán dos listas, cada una con los tres perfiles que obtengan mayor respaldo. En caso de empate, las personas involucradas serán incluidas en la lista correspondiente.

Los resultados se publicarán el 1 de diciembre y se remitirán a Sheinbaum, junto con los expedientes de las personas aspirantes. La convocatoria precisa que la consulta busca identificar los perfiles con mayor reconocimiento en la comunidad, sin generar un derecho a ocupar el cargo ni una ventaja jurídica definitiva para quienes obtengan más preferencias.

Registro presencial y requisitos

El registro de aspirantes se realizará del 3 al 6 de noviembre, de las 10:00 a las 17:00 horas, en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, ubicada en Donceles 100, planta baja, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para participar se requiere ser mexicano por nacimiento, tener más de 30 años, contar con un título profesional de licenciatura cursada en el IPN con una antigüedad mínima de cinco años y gozar de reconocido prestigio profesional y académico, además de solvencia moral e identificación con los objetivos de la institución.

Las personas interesadas deberán entregar, entre otros documentos, su currículum, una carta de exposición de motivos y un programa de trabajo y visión institucional de entre 20 y 30 cuartillas.

La revisión documental se efectuará del 10 al 13 de noviembre. La SEP publicará el 18 de noviembre la lista de personas elegibles, así como sus trayectorias y propuestas, que podrán consultarse del 18 al 24 de noviembre para que la comunidad conozca sus perfiles antes de participar.

La consulta será coordinada por una Comisión de Revisión y Custodia con representantes de la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el maestro decano del IPN. El mecanismo electrónico deberá garantizar la protección de datos personales, la integridad de la información, la certeza técnica, la accesibilidad y la transparencia del procedimiento.

El proceso se desarrolla en el año en que el IPN cumple nueve décadas de existencia. Fundado en 1936 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el Instituto iniciará así una sucesión que incorpora la opinión de su comunidad, sin modificar la atribución presidencial para designar a su próximo director general.