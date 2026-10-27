“¡Investiguen!” Cuauhtémoc Blanco se enoja y niega que su esposa haya sido retenida en EU

El diputado Cuauhtémoc Blanco se lanzó contra la prensa: “Investiguen (…) si van a seguir jodiéndome, yo aquí estoy”, dijo, tras asegurar que es mentira que su esposa, Natalia Reséndiz, fuera retenida en el aeropuerto de Nueva York, por transportar supuestamente más de 10 mil dólares sin declarar.

Van a seguir jodiéndome, pero estoy más fuerte que nunca, van a seguir inventando, pero aquí estoy más fuerte de nunca", expresó, tras confrontar a los medios, que lo esperaban a su salida del Salón de Pleno, donde este martes se discutía la reforma a la Ley de Inversión Extranjera.

La prensa le solicitó detenerse para que respondiera sobre los señalamientos de la presunta retención de su esposa, la expresidenta del DIF en Morelos; sin embargo, Blanco Bravo salió corriendo.

Al final, luego de una persecución por la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro, el exfubolista respondió a los cuestionamientos, “investiga, qué no eres periodista”.

Blanco aseveró que esos señalamientos son parte de una campaña en su contra, de "enemigos políticos", a los que descartó nombrar.

Se me hace una estupidez, porque tú tienes un papel donde te da migración, ¿ok? Si tienes más de 10, 20, 30 mil dólares, lo tienes que declarar. Y no tiene ningún problema. Entonces, a la gente que inventa esto, que deje de estar fastidiando, no detuvieron a nadie”, recalcó.

Presuntamente, la esposa de Cuauhtémoc Blanco habría asegurado que el dinero sería donado a una iglesia cristiana.

Cuestionado al respecto, el exfutbolista afirmó que “esa información es falsa”.

Vayan a Estados Unidos, investiguen”, dijo, al asegurar que el asunto se trata de un tema político, y un golpeteo por parte de sus adversarios, los cuales, descartó nombrar.