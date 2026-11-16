La Fiscalía General de Justicia de Sonora inició una investigación al respecto de un video que circula en redes sociales, en donde se aprecia a una joven proporcionando un vapeador a una niña de aproximadamente dos años de edad.

La dependencia indicó a través de un breve comunicado que, como parte de las diligencias, se recabaron entrevistas, se ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la menor y se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su bienestar y protección integral.

Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juez de Control especializado en justicia para adolescentes la celebración de una audiencia inicial de formulación de imputación por los delitos que correspondan, esto en contra de tres adolescentes señaladas en la investigación.

Finalmente, el organismo dijo que continuará con las diligencias conforme a derecho, bajo el principio de protección del interés superior de la niñez.

De acuerdo a ABC Noticias, el caso cobró notoriedad en redes sociales, luego de que una cuenta de Instagram difundiera un video en donde se muestra a una mujer dándole un vapeador a una niña pequeña, quien lo inhala para después toser, visiblemente afectada por el vapor.

Luego de esto, la mujer dio unos golpecitos en la espalda a la niña, quien aparece en otro video fumando el mismo artefacto.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima.