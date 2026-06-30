Investigan hallazgo de medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realiza una investigación para determinar si existen responsabilidades por el hallazgo de medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Salud indicó que, además de medicamentos, también se encontraron dispositivos médicos y material de curación vencidos.

“Esos medicamentos caducaron durante un periodo de varios años. Al llegar a la administración, el nuevo director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años y que estaban caducos”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones continúan y que se busca determinar si existió alguna falta administrativa, actos de corrupción o simplemente un exceso en la compra de insumos médicos.