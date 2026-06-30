Ssa atiende en promedio a 670 personas al día durante festejos del Mundial 2026

El secretario de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, informó que, durante los festejos por los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, las autoridades sanitarias han brindado atención médica a un promedio de 670 personas por día, como parte del operativo especial implementado para el torneo.

Durante su reporte en el marco de la conferencia mañanera de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que, hasta el momento, solo se ha registrado el fallecimiento de una persona a causa de un infarto, mientras que el resto de las atenciones han correspondido a incidentes médicos de diversa índole.

El plan de acción contempla atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto para la población como para los visitantes nacionales y extranjeros. Cuartoscuro

¿En qué consiste el operativo de salud mundialista?

La Ssa informó que mantiene un despliegue nacional con brigadas médicas, puestos de atención permanente y coordinación con instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE para responder a cualquier emergencia relacionada con el evento deportivo.

El plan de acción contempla atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto para la población como para los visitantes nacionales y extranjeros.

Las autoridades federales han señalado que el dispositivo sanitario fue diseñado para atender desde padecimientos menores hasta urgencias médicas, además de reforzar la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas durante la justa mundialista.

Aunado a lo anterior y ante la alta concentración de personas en plazas públicas, zonas de celebración y sedes mundialistas, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para mantenerse hidratada, evitar el consumo excesivo de alcohol, protegerse de las altas temperaturas y solicitar atención médica inmediata ante cualquier síntoma de emergencia.

El balance presentado por David Kershenobich refleja que, pese a la gran afluencia de aficionados durante las celebraciones mundialistas, las incidencias médicas graves han sido limitadas y el sistema de atención continúa operando de manera permanente.