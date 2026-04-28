Investigan femicidio de cuatro mujeres en mercadito de Culiacán

Un ataque directo con arma de fuego en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna terminó con la vida de cuatro mujeres, en un hecho que ya es investigado como feminicidio por las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 20:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados. Según los primeros reportes, un solo agresor llegó al lugar y abrió fuego sin previo aviso contra las víctimas.

Testigos relatan que el sonido de las detonaciones rompió la rutina del cierre cotidiano.

Primero fue el sonido. No anuncio, no señal. Detonaciones cortas, seguidas”, describieron. La reacción fue inmediata: personas corriendo sin rumbo, otras refugiándose en negocios y algunas más permaneciendo inmóviles ante el desconcierto.

Cuando los disparos cesaron, la escena era clara. Dos mujeres quedaron dentro de una camioneta blanca tipo Ford Ranger, mientras que otras dos yacían sobre el pavimento frente a los locales.

Identifican a las víctimas

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas: Karely “N”, de 41 años; su hija Itzel “N”, de 22; Sara Elizabeth “N”, de 30; y Teresa “N”, de 35 años. Madre e hija se encontraban al interior del vehículo al momento del ataque, mientras que las otras dos mujeres estaban en el exterior.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación bajo el delito de feminicidio, una tipificación que responde a la naturaleza del ataque y al perfil de las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, mientras peritos procesaban la escena marcada por casquillos percutidos y evidencias balísticas.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención del responsable, pese a la movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 20:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados. Facbook/Entre Veredas

Un agresor solitario captado en video

De acuerdo con información difundida por medios locales, un video en poder de las autoridades muestra que el ataque fue perpetrado por un solo sujeto. El hombre, vestido con pantalón de mezclilla azul, camiseta negra y gorra oscura, habría actuado con aparente calma.

Las imágenes indican que el agresor simuló hablar por teléfono antes de sacar un arma corta y disparar primero contra dos mujeres que se encontraban afuera de un establecimiento. Posteriormente, giró y accionó el arma contra las otras dos víctimas dentro de la camioneta.

Tras el ataque, el sujeto huyó del lugar a pie sin ser detenido.

La gente al día siguiente cruza por ahí sin voltear mucho… pero sabiendo exactamente dónde fue”, relatan testigos. La violencia, una vez más, irrumpe en la cotidianidad y deja una huella difícil de borrar.

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