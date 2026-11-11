Seguridad y respaldo federal impulsan inversión en Durango: Esteban Villegas

La seguridad, el Estado de derecho, los servicios públicos y una excelente coordinación con la Federación hacen de Durango la mejor entidad para la inversión pública y privada, y garantizan el bienestar de su población, señaló el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

En entrevista con Excélsior, el mandatario estatal afirmó que la entidad se ha posicionado como uno de los mejores destinos para invertir, con la consecuente generación de empleos y atracción de recursos, los cuales son utilizados para ampliar la obra pública y mejorar los servicios.

“Durango es una joya escondida en el norte de México, pero lo que nos mantuvo aislados todo este tiempo nos ha estado generando hoy condiciones para que Durango tenga más inversión y más visitantes”, señaló.

Reconoció que la coordinación con el Gobierno de la República, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, hace posible alcanzar grandes proyectos en materia de agua potable, seguridad y obra pública en todo el estado y, específicamente, en la Comarca Lagunera.

“Hay que hacer política. En qué sí estamos de acuerdo, vamos a darle. No le quitemos la oportunidad a la gente de que le vaya bien”, indicó el mandatario estatal.

El desarrollo tecnológico, la movilidad de mercancías y la integración de la ciudad de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, entre otras poblaciones, a los grandes polos de desarrollo nacionales hacen de la entidad un ejemplo de desarrollo en todos los sentidos.

Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Pável Jurado

SEGURIDAD COMPARTIDA

En la charla con Excélsior, Esteban Villegas indicó que las más recientes cifras presentadas en la conferencia matutina de Palacio Nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Durango como la tercera entidad con menos homicidios dolosos.

“Y la verdad es que todos los delitos de alto impacto han venido a la baja en Durango, los secuestros, menos homicidios dolosos, menos robo a carro, transeúnte, no tenemos robos en las carreteras. La gente puede salir y convivir de una manera muy tranquila”, destacó.

El gobernador señaló que el esquema de seguridad para la Comarca Lagunera, liderado por la Federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Mando Especial de La Laguna, garantiza la seguridad en dicha zona conurbada que comparten Durango y Coahuila.

Adicionalmente, el gobierno duranguense ha invertido en esquemas de seguridad para la renovación de patrullas, armamento, arcos carreteros con la mejor tecnología a nivel mundial, videovigilancia, radiocomunicación y capacitación de los elementos policiales.

“Empezamos a meter cámaras de videovigilancia, arcos carreteros. Entonces, si pasa algo en la carretera, nosotros tenemos tecnología para saber qué fue lo que pasó, qué tipo de vehículo es, todas las características y no se nos ha escapado hasta ahorita ninguno”, apuntó.

INVERSIÓN PRIVADA

Durango mantiene una agenda de promoción económica para atraer empresas, abrir nuevos mercados y generar oportunidades de empleo. Actualmente se reportan 41 empresas con convenios de inversión que representan una expectativa de crecimiento para la entidad.

De estos planes de inversión, 25 empresas ya se encontraban en operación, con generación de empleos directos, mientras que otras continúan sus procesos de instalación y desarrollo.

“Uno de estos proyectos es una empresa mexicana que es Fermaca Dreams, pero la empresa se llama Fermachem y les acaban de autorizar una inversión de 28 mil 600 millones de pesos. Van a producir fertilizantes nitrogenados y, pues, va a generar en la pura construcción alrededor de 5 mil empleos”, expuso.

También en la Comarca Lagunera, Pilgrim’s inauguró su planta de alimentos preparados, que genera 2 mil 100 empleos directos y 8 mil 100 indirectos. Su operación activó una cadena productiva de alrededor de 40 mil empleos, al integrar a productores, proveedores, transportistas y otras actividades vinculadas con la industria agroalimentaria.

De igual forma, Durango ocupó el segundo lugar nacional en crecimiento de las actividades secundarias, de acuerdo con el INEGI, resultado asociado al comportamiento de sectores como la construcción y la industria.

AGUA PARA TODOS

Con desierto, bosques, montañas, cañadas y la zona de la Comarca Lagunera, Durango, con apoyo de la Federación, ha trabajado en los últimos años para garantizar el abasto de agua potable, no solo para el momento actual, sino también para los años futuros.

La presa Tunal II representa una inversión de 5 mil 913 millones de pesos y permitirá contar con agua de buena calidad para consumo humano durante los próximos 50 años, además de atender las necesidades de vivienda, industria y el campo.

El proyecto inició en septiembre de 2025 y tiene prevista su conclusión para febrero de 2028. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos, con una cortina de 280 metros de longitud y 98 metros de altura.

“Durango tiene agua para la industria, para el consumo humano y para el campo para los próximos 50 años y para que pueda tener un crecimiento. No va a haber ninguna ciudad en el norte del país que tenga lo que tenemos nosotros ahorita en Durango”, destacó.

Asimismo, con una inversión conjunta de 80 millones de pesos, arrancó la conexión del Acuaférico Norte, que beneficiará a más de 100 mil habitantes de la zona norponiente de la capital duranguense.

ATRACCIÓN

Esteban Villegas Villarreal señaló que Durango va más allá de la idea típica del Viejo Oeste y se posiciona ahora como uno de los mejores destinos para la producción fílmica y televisiva de las plataformas mundiales de streaming.

Durante 2026, Durango recibió las filmaciones de dos series para plataformas internacionales, una de Netflix y otra de Sony, con jornadas de producción que se extendieron durante aproximadamente tres semanas.

“Se dieron cuenta que, a cien kilómetros a la redonda de la capital, tenemos todo: sierra, valle, desierto, microclimas tropicales y entonces le salía mucho más barato irse a Durango y tener todo alrededor, que filmar en otros lugares.

“Entonces, hemos tenido muchas filmaciones, pero las últimas dos que acaban de ir son Sony y Netflix y lo único que nos pidieron es que puedan tener un estudio para poder grabar en interiores en la ciudad de Durango, el cual ya se está construyendo”, señaló el gobernador.

Adicionalmente, se confirmaron dos series y un cortometraje de origen estadunidense para filmarse durante la segunda mitad de 2026, lo que mantiene al estado como una de las mejores locaciones para producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

Del 13 al 16 de noviembre de 2026, Durango será sede de la primera edición en México de la Titan Desert, competencia internacional que reunirá a más de 200 ciclistas de alrededor de 20 países.

El recorrido contempla 361 kilómetros en cuatro etapas, atravesando paisajes de desierto, bosque y montaña, con la participación de deportistas de alto nivel internacional.

RUTA DE LA SALUD

Médico de profesión, el gobernador Villegas Villarreal señaló que la entidad a su cargo garantiza servicios de salud para toda la población, con esquemas estatales como la Ruta de la Salud.

“La ruta de la salud es un hospital completo sobre ruedas, es un hospital móvil. Trae quirófano, laboratorio, rayos X, mastógrafo, salud dental, consultas, trae medicamento, trae todo”, indicó al señalar el éxito de este esquema que recorre las zonas más recónditas del estado.

En Santiago Papasquiaro se construye un nuevo Hospital Regional con una inversión de 400 millones de pesos, de los cuales 280 millones corresponden a infraestructura y 120 millones a equipamiento. Beneficiará a más de 150 mil habitantes de ocho municipios.

En Gómez Palacio se reactivó el servicio de radioterapia con acelerador lineal, lo que permite que pacientes con cáncer de La Laguna reciban este tratamiento en la región, sin tener que trasladarse a otras ciudades.

El mandatario estatal relató a Excélsior que ofrecer alternativas de estudio y deporte a los jóvenes los mantiene alejados del crimen. Por ello, se ha empeñado en construir áreas deportivas y mejorar la infraestructura educativa.

“Estamos haciendo muchas unidades deportivas multifuncionales; vamos a tener la primera escuela de la música mexicana en el país, que te enseña todos los instrumentos de la música mexicana. Los instrumentos del mariachi, todos los instrumentos del norteño, todos los instrumentos de la banda, teatro, danza, folclórica.

“Y entonces tienes metidos ahí a 800 jóvenes por turno, en un taller que haces, que en vez de andar en la calle, los tengas ocupados y yo soy de los que cree que los jóvenes que crecen en el arte o que crecen en el deporte, crecen de una manera completamente distinta”, destacó Esteban Villegas.

Relató que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTE) obtuvo el tricampeonato del Festival Académico Nacional 2026, con cinco primeros lugares y un segundo lugar en las disciplinas de ciencias, inglés, comunicación y ciencias sociales.

La delegación estatal destacó entre estudiantes de todo el país, con resultados que reconocen el desempeño académico de los jóvenes y el trabajo de sus docentes.

Además, durante 2025, CECyTE Durango obtuvo el primer lugar nacional en resultados académicos y deportivos, con 23 medallas en competencias deportivas, consolidando su presencia en encuentros nacionales.