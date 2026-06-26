Inversión española en la mira: Lemus y el rey Felipe VI pactan proyectos de agua y energía

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió con el rey Felipe VI en el hotel donde está hospedado, en donde abordaron temas relacionados con infraestructura hídrica, conectividad y energía con empresas españolas.

"Lo que estamos trabajando con dos empresas españolas es la posibilidad del acueducto Guadalajara-Chapala y la ampliación de la planta potabilizadora número 1. En materia energética, estamos trabajando con una empresa española para la planta de ciclo combinado que ya ha anunciado la propia presidenta Sheinbaum. Es una inversión privada de una empresa española", dijo Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

También se tocaron temas relacionados con proyectos turísticos, industria electrónica y agroindustria.

"Adicionalmente, hablamos de proyectos turísticos para tener cada vez más inversiones hoteleras españolas en nuestro estado; hablamos de la industria electrónica, que es tan importante para nuestro estado, y de la agroindustria".

Además, el mandatario estatal le expuso el modelo educativo de Jalisco.

"También con el rey Felipe hablamos de cultura. Estaba sorprendido de lo que pasó ayer en Guadalajara con Alejandro Fernández y las 270 mil personas. Me decía: '¿Cómo?, ¿dónde?, ¿cómo hicieron para tener un espectáculo de este tamaño?'. El rey Felipe fue cercano, muy amable, ama nuestra tierra, ama Jalisco".

Felipe VI se reunió en privado con más de 100 empresarios y miembros de la comunidad española radicada en Guadalajara. Especial

En la reunión estuvieron los ministros de Educación, Cultura y Deporte, así como de Economía. También hablaron de futbol.

"Claro que platicamos de futbol. Primero le deseé mucha suerte a la Selección Española hoy por la tarde. Hablamos de grandes leyendas del futbol, como Hugo Sánchez, la leyenda mexicana en el gran Madrid, pero también de otros jugadores mexicanos que vinieron a México; por ejemplo, platicamos de Emilio Butragueño y de cuando estuvo aquí en el Celaya".

Posteriormente, el rey se reunió en privado con más de 100 empresarios y miembros de la comunidad española en Guadalajara en el mismo hotel.

"Hay un interés especial por estar exportando. Nosotros, con el tequila y la cerveza, pues imagínese nomás", sostuvo Miguel Ángel Domínguez, empresario.

El rey de España está de visita en Guadalajara para asistir al partido de la Selección de España contra Uruguay.