Encuentro en Palacio Nacional: Sellan reconciliación entre México y España

México y España retomaron su relación bilateral mediante una reunión de una hora y veinte minutos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI en Palacio Nacional, tras ocho años de la última visita del monarca a nuestro país.

El encuentro se gestionó tras una invitación formal, aprovechando la escala del monarca en la capital antes de viajar a Guadalajara para el juego del Mundial 2026 entre España y Uruguay, informó la mandataria.

Mediante su cuenta oficial de X, la jefa del Ejecutivo informó que acordó con el monarca español fortalecer la relación bilateral en beneficio de ambas naciones y señaló que se conversó sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia, y de los vínculos entre México y España.

La reconciliación inició en marzo de 2026, cuando el rey admitió públicamente que existió “mucho abuso” en la Conquista, gesto que la presidenta Claudia Sheinbaum valoró como un avance significativo, luego de que la relación bilateral quedara en pausa desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que la Corona española se disculpara por los abusos cometidos contra los pueblos originarios desde la Conquista.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI, en el marco de su visita oficial a México con motivo del Mundial y el juego de la selección de España contra Uruguay. Foto: Cuartoscuro.

México y España ponen fin a años de tensa relación

A ocho años de su última visita al país y la pausa en sus relaciones, México y España retomaron el trato con el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional.

La reunión que representó retomar la relación bilateral entre México y España tuvo una duración de una hora 20 minutos, que en palabras de Sheinbaum fue “cordial”. Mediante su cuenta oficial de X, la jefa del Ejecutivo informó que acordó con el monarca español fortalecer la relación bilateral en beneficio de ambas naciones.

La mandataria señaló que se conversó sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.

Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”, informó en sus redes sociales oficiales.

Mientras que la Casa Real destacó en un comunicado que “al término de la reunión, y antes de que la presidenta despidiera al rey (...), ambos recorrieron la Galería de los Murales, donde se exhiben las pinturas del artista mexicano Diego Rivera”.

Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Felipe VI, en el marco de su visita oficial con motivo del Mundial y el juego de la selección de España contra Uruguay, que se realizará hoy en Guadalajara.

Relación México-España vive un extraordinario momento: España

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien acompaña al rey, calificó como extraordinario el momento que viven las relaciones diplomáticas entre Mexico y España.

España y México estamos unidos por profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida”, sostuvo.

Coincidieron en impulsar los vínculos en favor de ambas naciones. Foto: Cuartoscuro.

La relación bilateral se pausó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a través de una carta, que la Corona española se disculpara por los abusos cometidos contra los pueblos originarios desde la Conquista.

El cambio de postura que propició la reconciliación entre el gobierno de México y la Corona española ocurrió en marzo de 2026 cuando Felipe VI realizó una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena en Madrid.

Durante el recorrido, el monarca español admitió públicamente que existió “mucho abuso” durante el periodo de la Conquista, algo que Sheinbaum valoró como un avance significativo y un gesto de respeto hacia los pueblos originarios.

Con información de Enrique Sánchez.

*mcam