IMSS perfecciona respuesta ante emergencias a un año de la explosión en La Concordia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolidó sus protocolos de reacción inmediata e interinstitucional para atender contingencias de alto impacto a un año de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, Iztapalapa. Sobre el impacto de esta contingencia, la doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud, destacó que "el IMSS activó de inmediato sus protocolos de atención ante incidente con arribo masivo de lesionados, alertó a la red hospitalaria institucional en la Ciudad de México y el Estado de México y coordinó la movilización de recursos para garantizar una atención oportuna a las personas lesionadas".

La atención médica requerida tras la tragedia del 10 de septiembre de 2025 movilizó de manera urgente los recursos del Seguro Social en el Valle de México. Al respecto, la funcionaria detalló que "el Hospital General de Zona No. 53 'Los Reyes-La Paz' recibió inicialmente a 28 personas lesionadas", centro desde donde se gestionó la canalización estratégica hacia unidades de mayor capacidad resolutiva en los tres niveles de atención.

El despliegue de emergencia estuvo encabezado por el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), órgano clave para la distribución adecuada de las víctimas. Alvarado González enfatizó que "el protocolo de acuerdo a la instrucción de nuestro director general, el Maestro Zoé Robledo, es que en estos incidentes CVOED se pone en alerta máxima a nivel nacional, es decir, no solamente en Ciudad de México y en Estado de México, sino nos ponemos en un protocolo de alerta máxima y priorizamos una premisa fundamental: paciente correcto, en hospital correcto y en el momento oportuno".

A partir de esta experiencia, el IMSS identificó que la clave para salvar vidas radica en la prevención continua dentro de las unidades médicas. La especialista subrayó que "uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de fortalecer la capacidad de organización hospitalaria antes de que ocurran las emergencias, mediante ejercicios permanentes, capacitación del personal directivo y operativo, y mecanismos que permitan ampliar la capacidad de respuesta sin afectar la atención cotidiana de los derechohabientes".

La articulación en tiempo real con cuerpos de rescate y diversas dependencias del sector público previno el colapso de las áreas de urgencias. Sobre esta estrategia, la titular del CVOED apuntó que "la coordinación intersectorial, disponibilidad de información oportuna y el monitoreo permanente de riesgos son elementos esenciales para evitar la saturación de los servicios de salud y ofrecer una respuesta eficiente ante eventos de gran impacto".

El monitoreo del instituto se mantiene activo durante todo el año para anticipar contingencias sanitarias o desastres naturales en cualquier región. Para concluir, la especialista recordó que "el compromiso del CVOED de IMSS se mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año, para identificar amenazas que puedan afectar a la población y a la infraestructura sanitaria institucional en el país y alertar a las unidades hospitalarias lo que les permite prepararse para responder de manera oportuna".