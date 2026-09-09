¡Checa tu saldo! Esta letra cobra HOY el Pago Bienestar; también depositan Sembrando Vida

La dispersión de los Programas y Pensiones para el Bienestar continúa este miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial establecido por el gobierno de México. En esta jornada corresponde recibir el depósito a las personas derechohabientes cuyo primer apellido comienza con la letra G, dentro del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Pero este miércoles hay un pago adicional que destaca: las y los sembradores del programa Sembrando Vida; de acuerdo al tabulador, los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre quedan de la siguiente forma:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales.

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos bimestrales.

Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

En el caso de Sembrando Vida, el esquema es diferente, ya que el apoyo se entrega mensualmente. Para 2026, las reglas de operación establecen un apoyo económico ordinario de 6,450 pesos al mes, entregado a mes vencido, siempre que la persona beneficiaria haya cumplido con su programa de trabajo.

Cabe mencionar que este apoyo se entrega directamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar se depositan de manera escalonada entre el 1 y el 25 de septiembre, conforme a la primera letra del apellido.

Es necesario reiterar que el dinero puede utilizarse desde el día correspondiente al depósito, sin que sea necesario retirarlo inmediatamente. Ahora bien después del pago correspondiente a la letra G, el calendario continuará de la siguiente manera: