Evidencian a médico por ataque de su perro a canes callejeros; IMSS deja el caso a autoridades

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán se desmarcó de la conducta personal del médico Carlos, trabajador de la Clínica 76 del IMSS en Uruapan, luego de que un video difundido en redes sociales provocara indignación y derivara en una investigación de la Fiscalía General del Estado.

El caso surgió tras la circulación de una grabación en la que presuntamente se observa al galeno acompañado de su mascota durante un episodio en el que un animal en situación de calle habría sido agredido.

A partir de la difusión del video, habitantes de la colonia Jardines de la Loma también señalaron que, al reclamar al profesionista por lo ocurrido, habría reaccionado de manera agresiva frente a algunos vecinos.

Ante la controversia, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

IMSS fija postura sobre el caso

Frente a los señalamientos, el IMSS en Michoacán aclaró que los hechos atribuidos al médico corresponden, de acuerdo con la institución, a un ámbito distinto de sus funciones laborales.

Los hechos difundidos corresponden a una conducta de carácter personal, ajena a las funciones que desempeña el trabajador dentro del Instituto”, señaló el IMSS Michoacán.

La institución agregó que será la autoridad competente la encargada de establecer si existe alguna responsabilidad legal derivada de los hechos denunciados.

Las autoridades competentes determinarán las responsabilidades legales a las que haya lugar”, puntualizó.

El Instituto también manifestó disposición para aportar la información que sea requerida durante las diligencias de la Fiscalía.

“El IMSS en Michoacán colaborará con las autoridades que intervengan en el esclarecimiento de los hechos, en el ámbito de sus atribuciones”, difundió la representación estatal.

Con esta postura, el Seguro Social marcó distancia entre las funciones que el médico desempeña dentro de la institución y los hechos de carácter personal que son materia de investigación.

Comunicado del IMSS sobre la conducta de uno de sus colaboradores. Facebook

Médico Carlos ofrece disculpa y pide respeto a su vida privada

Por su parte, Carlos utilizó su cuenta de Facebook para referirse públicamente al episodio y ofrecer una disculpa por lo ocurrido con su mascota.

Respecto al caso del ataque de mi animal de compañía a otro, quiero ofrecer una disculpa pública por los hechos sucedidos”, escribió.

El médico aseguró además que tomará medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

En lo consiguiente tendré cuidado de que los hechos jamás se repitan”, expresó.

Al mismo tiempo, pidió que el caso no sea utilizado para involucrar su actividad profesional con su vida personal.