Interceptan cargamento humano en California; aseguran a 34 indocumentados al norte de Mexicali

La Patrulla Fronteriza detuvo a 34 migrantes indocumentados cuando viajaban en dos vehículos por separado cerca de la frontera de California con México.

Las detenciones ocurrieron al detener un vehículo tipo panel y un camión de carga de productos agrícolas.

Los dos vehículos circulaban por el Valle Imperial de California, que colinda con el Valle de Mexicali, en Baja California, sobre la carretera estatal 78 a la altura del poblado de Westmorland, unos 45 kilómetros al norte de la frontera.

De acuerdo con informes de la Patrulla Fronteriza del sector El Centro, sus agentes primero encontraron a siete migrantes que viajaban en un vehículo Chevy Tahoe.

Un rato después, al inspeccionar un doble tráiler de productos agrícolas, los oficiales hallaron en una de las cajas a otros 27 migrantes.

Todos fueron llevados a las instalaciones de la patrulla en El Centro para procesarlos.

Las autoridades no desglosaron las nacionalidades ni reportaron por hombres y mujeres por separado a los migrantes.