ONU exige investigar las muertes de migrantes bajo custodia de ICE en EU

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó este viernes que se realicen investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes sobre las muertes de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con datos oficiales citados por la organización, la situación ha alcanzado niveles críticos en el transcurso del año.

Los responsables de las violaciones de la ley deben rendir cuentas, y deben respetarse los derechos de las familias de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición", declaró de manera contundente Volker Türk.

Las alarmantes cifras en los centros de detención en 2026

Los datos proporcionados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, basados en información del propio gobierno de Estados Unidos, revelan un panorama preocupante sobre las condiciones de los detenidos:

19 personas fallecieron bajo custodia de ICE en los primeros cinco meses de 2026.

bajo custodia de ICE en los primeros cinco meses de 2026. 1 muerte adicional se registró durante el mes de junio.

se registró durante el mes de junio. 5 de los decesos de este año han sido clasificados oficialmente como suicidios.

de este año han sido clasificados oficialmente como suicidios. 33 muertes se reportaron en total durante el 2025.

se reportaron en total durante el 2025. Más de 60 mil personas se encuentran actualmente detenidas por ICE, un aumento significativo frente a las 40 mil registradas a principios de 2025.

Departamento de Seguridad Nacional inicia su propia auditoría

En paralelo a las exigencias de la ONU, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se encuentra examinando las muertes de detenidos ocurridas en los últimos años.

Según un comunicado oficial del organismo de control, esta investigación tiene un objetivo claro: determinar si existen factores sistémicos, políticas internas o procesos deficientes que hayan contribuido a los fallecimientos bajo custodia del ICE registrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2026.

"No ha habido ningún repunte del número de muertes. En consonancia con los datos de la última década, las tasas de mortalidad bajo custodia durante la administración (del presidente Donald) Trump son del 0.009% de la población detenida", dijo un portavoz.

El ICE se encuentra en el epicentro de un intenso debate político y de derechos humanos. Tras el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, organizaciones internacionales han denunciado un deterioro en las condiciones de los migrantes.

Diversos grupos de defensa afirman que estas políticas han creado un entorno inseguro que fomenta la discriminación racial y viola derechos fundamentales, como el acceso a un proceso justo. Por su parte, la administración actual y representantes del partido republicano defienden estas medidas argumentando que son necesarias para frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad nacional del país.

Con información de Reuters