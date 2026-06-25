Corte Suprema avala política de Trump para bloquear solicitudes de asilo en frontera con México

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este jueves a la administración de Donald Trump para rechazar solicitudes de asilo presentadas en la frontera sur, en una decisión que refuerza su política migratoria restrictiva. El fallo, aprobado con seis votos a favor y tres en contra, contó con la oposición de los magistrados de tendencia liberal.

El debate se centraba en la interpretación de la ley de asilo y en qué significa “llegar” al país. Durante décadas, se había entendido que los migrantes podían solicitar refugio en los cruces fronterizos si temían persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Sin embargo, la mayoría conservadora del tribunal determinó que quienes permanecen en México no “llegan” a Estados Unidos por el simple hecho de intentar entrar sin éxito.

Con esta sentencia, el Supremo respalda la política de devolución impulsada por Trump, que impide que los solicitantes de asilo pisen suelo estadounidense, donde la ley federal les otorgaría el derecho a pedir protección.

Haitianos y sirios los más afectados

La decisión permite a la Administración reactivar una medida aplicada por primera vez en 2016 y que busca reducir el número de migrantes procesados en la frontera sur. El fallo se suma a otra resolución adoptada el mismo día, que avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios, lo que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360.000 personas.

El gobierno de Trump ha defendido que estas medidas son necesarias para frenar lo que califica como una crisis migratoria en la frontera sur. La Casa Blanca sostiene que impedir el ingreso físico de solicitantes de asilo es clave para reducir la presión sobre las autoridades migratorias y evitar abusos en el sistema.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos advierten que el fallo del Supremo representa un retroceso en la protección internacional de refugiados, al limitar el acceso al asilo en uno de los principales puntos de entrada hacia Estados Unidos.