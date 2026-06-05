Instalan primer Puesto de Comando de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en Huatulco

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) instaló en Santa María Huatulco el primer Puesto de Comando de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, en sesión conjunta con el Consejo Estatal de Protección Civil.

Esta acción responde a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte sobre una zona de baja presión en el Océano Pacífico con potencial ciclónico, la cual, en interacción con otros sistemas, ya genera precipitaciones en el territorio nacional.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, enfatizó la importancia de que los gobernadores encabecen los Puestos de Comando, toda vez que, desde estos espacios, el despliegue de la fuerza de tarea consolida la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, a través de un flujo de información eficiente y un monitoreo meteorológico ininterrumpido. Este esfuerzo conjunto permite definir oportunamente las acciones de prevención y auxilio indispensables para salvaguardar la vida, el patrimonio de la población y su entorno.

Participan en el Puesto de Comando personal de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades estatales y 65 presidentes municipales de la costa oaxaqueña.

Ante el pronóstico de precipitaciones torrenciales y rachas de viento severas, se hace un llamado a mantener limpias calles y vialidades, evitando tirar basura que pueda obstruir el alcantarillado público. Esta medida de prevención debe replicarse al interior de los hogares mediante la limpieza constante de coladeras y desagües.

Frente a los vientos fuertes, hay que asegurar techos de lámina y cualquier objeto exterior que pueda convertirse en un proyectil. Se exhorta a evitar el tránsito cerca de árboles, anuncios espectaculares, bardas inestables y cableado eléctrico. Durante las rachas más intensas, la población debe resguardarse en casa, asegurar puertas y ventanas, y mantenerse alejada de los cristales.

Para prevenir riesgos por escurrimientos y lluvias intensas, se exhorta a no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y automóviles con extrema facilidad. Es vital identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos.

Para quienes habitan cerca de laderas deben permanecer en alerta ante ruidos inusuales del terreno o flujos de lodo que se adviertan sobre posibles deslaves, con el fin de desalojar preventivamente sus viviendas, si fuera necesario.

Se recuerda a cada familia la importancia de preparar una mochila de emergencia equipada con documentos importantes en bolsas herméticas, linterna, radio de baterías, agua embotellada y botiquín de primeros auxilios.