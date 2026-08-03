Diálogo con Sección 22 de la CNTE se limitará a educación en Oaxaca: Sheinbaum

El próximo 13 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que se abordarán temas exclusivos de la educación en el estado de Oaxaca, a donde pertenece esa sección sindical.

Durante su gira por Oaxaca del fin de semana, integrantes de la CNTE abordaron a la presidenta para solicitar una reunión en la que pudieran dialogar sobre sus demandas. Cabe señalar que la Sección 22 fue la que mantuvo un campamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México de mayo a junio e intentó evitar la ceremonia inaugural del Mundial de futbol.

“Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación con la sección 22. Ese es el tema que vamos a tocar.

“Sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Entonces, sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas y algún tema más relacionado con Oaxaca, la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, eso es lo que vamos a platicar. Ahí acepté y quedó muy claro ese día”, expuso Sheinbaum.

La presidenta comentó que ya se reunió previamente con integrantes de la Sección 7 de la CNTE, que engloba a trabajadores de la educación de Chiapas.