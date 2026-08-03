Jornada trágica en Tlaxcala: asesinan a exregidor y accidente vial deja 5 heridos

Dos hechos violentos y de emergencia se registraron en distintos puntos del estado de Tlaxcala durante las últimas horas. Por un lado, un exregidor del municipio de Lázaro Cárdenas fue localizado sin vida con huellas de violencia; por otro, un choque múltiple entre unidades del transporte público y un vehículo particular dejó cinco personas lesionadas sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala.

Exregidor fue hallado en camino de terracería

Rigoberto N., exregidor del municipio de Lázaro Cárdenas durante el periodo 2008-2011, fue asesinado presuntamente a golpes mientras se encontraba en un terreno de labor de la comunidad de San José de la Laguna.

El hallazgo ocurrió la noche del domingo, cuando el hijo de la víctima encontró el cuerpo sobre un camino de terracería que conduce a las parcelas de la comunidad. De inmediato solicitó apoyo al número de emergencias 911, donde informó que su padre se encontraba inconsciente y presentaba múltiples golpes en el rostro.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que Rigoberto N., de 55 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Además, determinaron que presentaba diversas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, presuntamente provocadas por una agresión.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y dar con el o los responsables.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional implementaron un operativo para resguardar la zona. Cortesía

Aparatoso accidente deja cinco lesionados

Cinco personas resultaron lesionadas tras un choque múltiple registrado sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad de Atlihuetzia, en el municipio de Yauhquemehcan.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucradas dos unidades del transporte público y un automóvil particular. Testigos señalaron que los operadores de las combis presuntamente circulaban a exceso de velocidad y competían entre sí, situación que habría provocado el percance.

Una de las unidades de pasajeros de la empresa USU perdió el control e impactó violentamente a un automóvil Hyundai color negro, proyectándolo contra el muro de contención.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo particular fueron quienes sufrieron las lesiones más severas. El saldo fue de cinco personas heridas: tres adultos y dos menores de edad.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Ámbar, Protección Civil de Yauhquemehcan y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y, de ser necesario, realizaron su traslado a hospitales para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional implementaron un operativo para resguardar la zona, abanderar el tramo carretero y agilizar la circulación vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.