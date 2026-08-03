Marina y Profepa recuperan 5,100 huevos de tortuga golfina en Playa Escobilla

La Secretaría de Marina (Semar), a través de personal adscrito a la Vigésima Zona Naval, y en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recuperó aproximadamente 5,100 huevos de tortuga marina de la especie golfina que habían sido extraídos ilegalmente en las costas de Oaxaca.

La dependencia informó en un comunicado que “coadyuvó en la recuperación de aproximadamente 5,100 huevos de tortuga marina de la especie golfina”, como parte de un operativo de protección realizado durante la tercera arribada de la temporada 2026-2027.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención ocurrió “cuando personal naval destacado en Puerto Escondido brindó apoyo y seguridad a inspectores de la Profepa, contribuyendo a las labores de protección y conservación de esta especie en uno de los principales santuarios de anidación del país”.

La participación conjunta de ambas instituciones forma parte de las acciones permanentes para combatir el saqueo de nidos y preservar una de las especies de tortuga marina más emblemáticas del litoral mexicano.

¿Por qué los huevos recuperados fueron enterrados?

Las autoridades explicaron que los huevos no pudieron ser rescatados para su incubación debido al daño ocasionado durante la extracción ilegal.

Según el comunicado, “los 5,100 huevos fueron enterrados en la playa, toda vez que durante el proceso de extracción ilegal, por los movimientos generados en el proceso de saqueo, el embrión se desprende y ya no son huevos viables para eclosionar”.

Aunque los ejemplares ya no podían desarrollarse, las autoridades destacaron que el procedimiento forma parte del protocolo ambiental establecido para este tipo de casos.

Las playas de Oaxaca albergan algunos de los principales sitios de reproducción de la tortuga golfina, una especie protegida que cada año protagoniza las llamadas arribadas, un fenómeno natural en el que miles de hembras llegan de manera simultánea a desovar.

Entre los santuarios más importantes se encuentran el Santuario Playa Escobilla y el Santuario Playa Morro Ayuta, administrados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), considerados de los pocos lugares en el mundo donde ocurre este espectáculo natural a gran escala.

Además de las arribadas masivas, la tortuga golfina también realiza anidaciones individuales en playas como Cahuitán, Barra de la Cruz–Playa Grande, en Oaxaca; Playa Tierra Colorada, en la Costa Chica de Guerrero, y Playa Puerto Arista, en Chiapas.

Huevos de tortuga marina. Especial

¿Por qué miles de tortugas anidan al mismo tiempo?

Especialistas explican que las arribadas constituyen una estrategia de supervivencia. Al depositar millones de huevos de manera casi simultánea, las tortugas superan la capacidad de depredación de aves, mamíferos, reptiles y crustáceos.

Este comportamiento aumenta las probabilidades de que una parte significativa de las crías logre llegar al mar y contribuya a la conservación de la especie.

Las autoridades ambientales invitaron a la población a visitar centros ecoturísticos comunitarios establecidos en las zonas de anidación, donde los visitantes pueden conocer el ciclo de vida de la tortuga golfina y apoyar directamente a las comunidades costeras que participan en su protección.

Además de fortalecer el turismo sustentable, estas actividades contribuyen a reducir amenazas como el saqueo de nidos y favorecen la conservación de una de las especies marinas más representativas del Pacífico mexicano.