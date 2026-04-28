INSP y PISA unen esfuerzos en favor del sector salud

Para impulsar proyectos con impacto en la salud pública del país y fortalecer la colaboración científica, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizó un ejercicio de vinculación académica con PiSA Farmacéutica.

Durante las jornadas de trabajo, ambas instituciones coincidieron en la relevancia de fortalecer alianzas que contribuyan al desarrollo de soluciones concretas frente a los retos actuales del sistema de salud en México, al tiempo que refrendaron su compromiso con la generación de conocimiento y el bienestar de la población.

Por tanto, se abordaron temas clave relacionados con procesos de manufactura de alta tecnología, así como con protocolos de investigación clínica y salud pública.

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“Este acercamiento abre la puerta a la consolidación de proyectos conjuntos de investigación que impulsen avances con impacto positivo en la salud pública del país, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la innovación, la ciencia y el bienestar de México”.

En el evento, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el equipo del INSP estuvo encabezado por Maricela Piña Pozos, quien estuvo acompañada de las investigadoras Julissa Pastrana Velázquez y Paulina Duarte González.

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Por parte de PiSA Farmacéutica participaron Karina Renoirte, Jonathan Velasco y Daniel Ponce, quienes lideran proyectos de investigación en salud dentro de la empresa.

Cabe señalar que durante el encuentro, de manera complementaria, se realizaron recorridos especializados por las plantas de producción, donde se presentaron los estándares de calidad y las capacidades tecnológicas que respaldan las operaciones de PiSA Farmacéutica.

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Por lo anterior, a partir de este acercamiento, no solo se compartieron experiencias, sino que también se identificaron oportunidades de colaboración en áreas estratégicas.