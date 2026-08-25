Inicia difusión de spots del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Bajo el lema “con honestidad damos resultados”, el Gobierno de México inició la difusión de los spots para difundir el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentará en Palacio Nacional el 1 de septiembre.

Los tres primeros spots exponen los avances en los programas Salud Casa por Casa, las becas que se entregan a estudiantes de escuelas públicas de preescolar a universidad, y la construcción de ferrocarriles.

Los videos están elaborados con imágenes de Sheinbaum en las ruedas de prensa matutina y en las giras que realiza por el país.

El primero de los spots difundidos por la presidencia de la República se centra en el programa creado por la actual administración, “Salud casa por casa”.

Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas. Con honestidad, damos resultados”, expone Sheinbaum en el video promocional.

Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/m5O2OZ0gXM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2026

El segundo aborda los avances en la construcción de las nuevas líneas de ferrocarril de pasajeros de la Ciudad de México hacia Querétaro y Pachuca, y de Monterrey a Nuevo Laredo.

Recuperamos trenes de pasajeros con la construcción de tres mil kilómetros de vía; son rápidos, modernos y seguros para el pueblo de México”, señala Sheinbaum en el spot.

#2InformeDeGobierno | Recuperamos trenes de pasajeros con la construcción de tres mil kilómetros de vía; son rápidos, modernos y seguros para el pueblo de México. pic.twitter.com/nqoO50vsCA — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 25, 2026

El tercero se refiere a la variedad de becas que entrega el gobierno federal.

Solo en México hay becas para todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria públicas, y cada vez más en universidad. El acceso a la educación es un derecho, no un privilegio”, expone la titular del Ejecutivo.