A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le llevó más de dos años investigar y concluir que el ex jefe de la Oficina de la entonces canciller Alicia Bárcena, Martín Borrego Llorente, hizo uso indebido de su puesto al solicitar autorización para realizar su boda en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte, lo que ameritó su inhabilitación por un año en el servicio público, de acuerdo con un informe que dio a conocer este lunes.

Explicó que, en este caso, por ser una falta grave, la sanción la impuso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El 4 de octubre de 2024 Martín Borrego Llorente utilizó este espacio cultural para su enlace civil con Ionut Valcu, funcionario de la embajada de Rumania, a la que asistieron la propia secretaria Bárcena y diplomáticos de ambos países.

La gestión ante el MUNAL la realizó el propio ex funcionario desde un mes antes esgrimiendo como argumento “la celebración por los 89 años de la relación diplomática entre México y Rumanía”. Sin embargo, según fotografías hechas públicas en aquellas fechas, el evento tuvo como fin el festejo por las nupcias de Borrego con el diplomático del país europeo.

Tras las críticas que recibió y luego de que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente ordenara una investigación interna por el uso de documentación oficial para un acto personal, Borrego Llorente renunció el 10 de diciembre a su cargo como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Semarnat, donde ya despachaba con Alicia Bárcena, su ex jefa.

A través de una carta dirigida a la titular de esta dependencia laboral, el funcionario reconoció la irregularidad:

“Si bien el evento fue de carácter privado, acorde al protocolo del Museo y pagado con recursos personales, sin dolo ni quebranto alguno al erario, reconozco que fue impropio haber solicitado el espacio a través de un correo institucional como su jefe de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el agravante de haberlo hecho sin su conocimiento. Este actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”, escribió.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que esta sanción se impuso conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

“Inhabilitación por 1 año a Martín B., de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, toda vez que, en 2024, aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal”.

En el mismo reporte se informa de diversas sanciones a un total de 82 funcionarios y a la empresa Caleb B., de la División de Distribución Centro Sur, en Morelos que daba servicios a CFE y que por no realizar la defensa legal en 4 juicios laborales originó condenas de pago a la institución por un monto de 119 millones de pesos. A esta empresa se le sancionó con su inhabilitación por 10 años y a un pago por el mismo monto de la afectación financiera.

“Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, subrayó Buen Gobierno.