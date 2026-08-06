“Ojalá no sea un distractor” detención de exgobernador de Guerrero: Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció por que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el caso Ayotzinapa “no sea un tema político o un distractor”.

Afirmó que, más allá de la aprehensión del exmandatario guerrerense, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala de obstruir las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas, a casi 12 años de la tragedia se sigue exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición del caso.

La desaparición de los estudiantes durante la llamada “noche negra de Ayotzinapa” sigue siendo una herida abierta en la historia del país, lamentó.

“Es una herida que hoy continúa abierta y ojalá (la detención del exgobernador guerrerense) no sea evidentemente un tema político o un distractor, sino más bien justicia para las familias”, expresó.

Este jueves, al confirmar la detención del exgobernador guerrerense, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que se cuenta con “plena evidencia” de la participación de Ángel Aguirre Rivero para obstruir las investigaciones del caso.

Entre ellas, destacó testimonios de dos testigos protegidos, quienes, aseguró la fiscal, revelaron que fue el exmandatario estatal quien ordenó destruir cualquier material relacionado con los hechos ocurridos en inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Al respecto, Kenia López remarcó que los padres de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el estado de Guerrero y México, “merecen saber la verdad” sobre lo ocurrido.

“Primero, saber lo que pasó, saber en dónde están y pues que quien haya sido responsable tenga una consecuencia jurídica por ello”, concluyó.