Rector de la UDLAP destaca consolidación académica y crecimiento en 2026

El doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó su informe de actividades 2025–2026, en el que destacó los principales avances que tuvo la institución académica durante este año en los ejes estratégicos de: prestigio académico, posicionamiento institucional, vinculación con la sociedad y empresas, estabilidad financiera y fortalecimiento organizacional.

Ante los miembros del Consejo Académico, el Consejo Administrativo, el Consejo Empresarial, así como la comunidad universitaria, reunidos en el Aula Magna 1 y 2 del recién renovado tercer piso de la Biblioteca, el Dr. Derbez afirmó que “los resultados obtenidos durante el periodo 2025-2026 nos permiten ser optimistas respecto a nuestro futuro” y destacó que la Universidad de las Américas Puebla es “la única universidad que integra en su identidad los legados culturales de Mesoamérica y Europa”, convirtiéndose en un puente educativo entre las naciones de América.

Asimismo, después de dar un resumen de todos los logros que la institución obtuvo durante el periodo 2025–2026, el rector de la UDLAP finalizó su informe destacando que, con los ejes estratégicos, líneas de acción y acciones clave orientadas a fortalecer su impacto académico, social e institucional en un entorno global dinámico y competitivo, la Universidad de las Américas Puebla se proyecta hacia el futuro como una institución innovadora, humanista y socialmente responsable, capaz de formar egresados con pensamiento crítico, ética y vocación global, y de consolidarse como un referente académico en México y América Latina. “No les quepa duda, somos una institución sólida y prestigiosa”, subrayó con firmeza el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista.

INFORME DE ACTIVIDADES 2025–2026 DE ACUERDO CON LOS 5 EJES OBJETIVOS PRIORITARIOS

Prestigio académico

Excélsior

El prestigio académico de la Universidad de las Américas Puebla es el resultado de una visión institucional integral que articula excelencia docente, investigación con impacto, innovación educativa y una experiencia estudiantil de alta calidad.

Los principales resultados en este rubro fueron:

Planta académica con altos niveles de formación profesional: 99% de su planta docente cuenta con estudios de posgrado, 80% con grado terminal.

Incremento del 11% en la matrícula, con 3,078 alumnos de nuevo ingreso, jóvenes que, con la formación integral que reciben en la UDLAP, se transforman de estudiantes a egresados de excelencia.

El 51% de la planta académica de tiempo completo pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Prestigio institucional

La UDLAP consolidó su prestigio institucional mediante una combinación articulada de excelencia académica, liderazgo cultural, desempeño deportivo de alto nivel y una presencia sostenida en rankings, acreditaciones y espacios de proyección nacional e internacional.

Algunos de los logros que fortalecieron el posicionamiento de la UDLAP como una de las mejores universidades privadas de México fueron:

La reacreditación institucional ante la SACSCOC, sin recomendaciones, en el nivel VI, para el periodo 2025-2035, que ubicó a la institución dentro del top 20% de las universidades evaluadas en Estados Unidos.

Excélsior

La consolidación del liderazgo académico de la UDLAP al ocupar los primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, como El Universal, que posicionó a la institución educativa como la mejor universidad privada de México, y que, por sexto año consecutivo, la UDLAP fue clasificada entre las mejores universidades a nivel mundial en Business & Management Studies, de QS World University Rankings by Subject.

En los ámbitos cultural y deportivo, la Universidad realizó 138 presentaciones artísticas con más de 47 mil asistentes y fortaleció su Colección de Arte con 735 piezas, de las cuales el 95% están en exhibición. Asimismo, celebró el tricampeonato de sus equipos de atletismo en la CONADEIP.

Vinculación con la sociedad y las empresas

A través de alianzas, la Universidad fortaleció de manera sostenida su vinculación con la sociedad y las empresas, como un componente clave de su quehacer institucional y su proyección externa.

Excélsior

Se mantiene relación con más de 300 organizaciones aliadas, que beneficiaron a más de 3,500 estudiantes y egresados a través de esquemas de prácticas profesionales, empleabilidad, voluntariado y vinculación académica.

Por primera vez se realizó el Premio Nacional de Cuento UDLAP, el cual recibió 632 textos provenientes de México, Estados Unidos y Europa.

Se realizaron 76 actividades, entre talleres, conferencias y foros, orientadas a promover la equidad, la diversidad y la inclusión, con una asistencia de 2,697 personas.

Estabilidad financiera

La estabilidad financiera se fortaleció a partir de una gestión responsable de los recursos y del incremento de los ingresos, lo que permitió asegurar la sostenibilidad institucional y la continuidad de las operaciones.

Más de $988 millones de pesos en becas otorgadas a estudiantes.

Se pusieron en marcha nuevos laboratorios y centros especializados, donde los estudiantes transforman su conocimiento en acciones prácticas: Zona Maker, Digital Maker Space, Laboratorio de Stop Motion, Laboratorio de Audio, Laboratorio de Interacciones Psicológicas, el Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión, Laboratorio Dolby Atmos.

Se renovaron 3,200 m² de la Biblioteca para ofrecer a su comunidad entornos de aprendizaje innovadores, diseñados a partir de las necesidades actuales de los estudiantes y con el objetivo de fortalecer su experiencia de aprendizaje.

Capital organizacional

La UDLAP fortaleció de manera integral su capital organizacional como un componente estratégico que sustenta el cumplimiento de su misión académica, la calidad institucional y la sostenibilidad de largo plazo, elementos que llevaron a la institución a avanzar hacia un modelo de gestión más articulado, eficiente y orientado a resultados.

Se fortaleció el desarrollo del talento humano mediante programas de capacitación, actualización y desarrollo de competencias orientadas a consolidar una comunidad más preparada, profesional y comprometida.

Se impulsaron acciones orientadas al fortalecimiento de una cultura organizacional incluyente y respetuosa.

Los resultados presentados por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, en su informe 2025–2026 reflejan la solidez institucional y el compromiso permanente con la excelencia académica, la innovación y la vinculación con la sociedad. Al mismo tiempo, reafirman su liderazgo como una de las principales universidades privadas de México y consolidan a su comunidad académica como un referente en la formación de profesionistas de alto nivel, así como en su contribución al desarrollo social, cultural y económico del país.

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