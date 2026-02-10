Esteban Villegas inicia la construcción de la nueva Escuela de la Música Mexicana

En un ambiente lleno de emoción y recuerdos, el gobernador Esteban Villegas Villarreal inició la construcción de la nueva Escuela de la Música Mexicana, que llevará por nombre Centro de Desarrollo Artístico Profa. Lilia Santaella, una obra que representa 34 años de historia, disciplina y amor por el arte en Durango.

Acompañado por Marisol Rosso, el alcalde Toño Ochoa, la maestra Lilia Santaella, fundadora de la institución, y Lauro Arce, impulsor y exalumno de esta escuela, Esteban destacó que este proyecto nace de un sueño colectivo que hoy comienza a convertirse en realidad dentro del desarrollo integral de Estación Central.

En un momento emotivo, Esteban reconoció a la maestra Lilia Santaella como la forjadora de generaciones de artistas, y anunció que el nuevo complejo llevará su nombre. Agradeció el respaldo del Congreso del Estado por autorizar los recursos y subrayó que la música y el arte forman carácter, identidad y comunidad.

No habrá una escuela como esta en todo el país”, afirmó al señalar que será un modelo único dedicado a preservar, difundir y proyectar la música mexicana.

El gobernador recordó sus años como alumno y colaborador de la institución, compartió experiencias de giras y momentos difíciles que fortalecieron el espíritu de la escuela, y aseguró que esta nueva etapa permitirá contar con instalaciones dignas, funcionales y con materiales de calidad. Confirmó que la construcción forma parte del arranque del proyecto Estación Central, que impulsará desarrollo cultural, urbano y económico en la zona.

Por su parte, Toño Ochoa destacó que este espacio será un lugar de sueños, esperanza y formación para cientos de niñas, niños y jóvenes duranguenses. Reiteró que invertir en cultura es apostar por el futuro y aseguró que el municipio seguirá sumando esfuerzos para fortalecer iniciativas que impulsen el talento y la identidad de Durango.

La maestra fundadora de la Escuela de la Música Mexicana, Lilia Santaella agradeció el respaldo del gobernador y recordó que la escuela nació hace 34 años con vocación y compromiso, formando no solo artistas, sino ciudadanos íntegros. Reconoció a padres de familia, docentes, exalumnos y alumnos que han mantenido viva la institución y expresó que este momento representa justicia y continuidad para la cultura duranguense.

Emmanuel del Palacio Sicsik, director general del INIFEED, detalló que el proyecto se desarrollará en un terreno de 7,400 metros cuadrados, con una construcción de 3,600 metros cuadrados distribuidos en seis edificios.

Contará con 20 aulas para distintas disciplinas artísticas, un auditorio con capacidad para 270 personas, foro al aire libre, aula de danza para 42 alumnos, cafetería, dos módulos sanitarios y estacionamiento para 52 vehículos. Con una inversión de 112.5 millones de pesos en obra y equipamiento, el centro podrá atender a casi 800 alumnos.

Finalmente, la directora de la Escuela de la Música Mexicana, Gabriela Sandoval Castro, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció el legado de la maestra Lilia Santaella, al señalar que este proyecto responde a una necesidad de generaciones de alumnos y familias. Asimismo, la alumna Dana María Rojas, agradeció al gobernador por hacer posible un espacio digno para que más niñas y niños puedan formarse en la música, la danza y el canto.

