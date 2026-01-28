Infonavit inicia entrega de viviendas en Yucatán

Este miércoles el Infonavit en Yucatán entregó las primeras 64 viviendas a derechohabientes de ese instituto, de las 60 mil que construirá este año en la entidad, informó el titular de ese organismo, Octavio Romero Oropeza durante la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aquí en este conjunto habitacional estamos construyendo 2 mil 608 viviendas. El día de hoy vamos a entregar las llaves de su casa a los primeros 64 derechohabientes.

También quiero comentarles que, a partir de ahora y hasta agosto de este año, que va a ser la fecha en que vamos a concluir este desarrollo de 2 mil 600 viviendas, vamos a entregar mensualmente 134 viviendas”, expuso el titular del Infonavit.

Mediante un enlace de video desde Mérida, Romero Oropeza informó que a la fecha en Yucatán se han reestructurado 136 mil créditos del Infonavit con diversos beneficios que otorga ese instituto.

En el caso de Yucatán: 136 mil derechohabientes o 136 mil familias ya tuvieron este beneficio. Cinco mil 900 de estos créditos fueron liquidados en el momento de la reestructuración, 36 mil 400 recibieron una quita muy importante de su saldo y 94 mil fueron reestructurados bajando sus intereses, bajando la mensualidad y haciéndole respectivas quitas a su saldo”, detalló Romero Oropeza.

De acuerdo con Edna Vega, titular de Sedatu, a lo largo del sexenio en Yucatán se construirán 70 mil viviendas nuevas, de ellas, 10 mil las construirá la Comisión Nacional de Vivienda, y 60 mil el Infonavit, con una inversión total de 42 mil millones de pesos, la generación de 210 mil empleos directos, y 315 mil indirectos.

En la entrega de las llaves de las primeras 64 viviendas en Mérida estuvo presente el gobernador de la entidad, Joaquín José Díaz Mena.

vjcm