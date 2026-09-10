INE da inicio a Proceso Electoral 2026-2027; Taddei llama a respetar a las instituciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con lo que comenzó la ruta institucional hacia la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar la Cámara de Diputados.

Durante una sesión solemne celebrada en la sede nacional del organismo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que la institución tiene desplegada su capacidad técnica, administrativa y operativa para garantizar que el voto pueda ejercerse de manera libre.

Taddei sostuvo que el inicio del proceso confirma que México cuenta con un cauce constitucional para la renovación de la representación política y advirtió que las diferencias de carácter político deben mantenerse dentro de los canales establecidos por las instituciones.

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 tendrá como uno de sus principales objetivos la renovación de las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión.

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027 y tendrá carácter concurrente con elecciones locales en las 32 entidades federativas.

De acuerdo con la información presentada durante el arranque del proceso, a nivel estatal estarán en disputa 17 gubernaturas, 31 congresos locales, además de ayuntamientos, alcaldías y otros cargos de representación popular.

La magnitud de los comicios implicará un despliegue nacional de la estructura electoral, tanto federal como local.

Taddei llama a respetar las instituciones

Durante su intervención, la consejera presidenta del INE destacó que ninguna diferencia política puede colocarse por encima del marco institucional ni de las decisiones que corresponden a la ciudadanía.

“El país dispone de un cauce legal pacífico para renovar el poder”, planteó Taddei al referirse al papel de las instituciones electorales en la transición de los cargos de representación popular.

La titular del INE también subrayó que la decisión sobre quiénes ocuparán los cargos que estarán en disputa corresponderá exclusivamente al electorado.

Las elecciones, afirmó, no existen para garantizar resultados preconcebidos a ningún actor político, sino para que la ciudadanía pueda decidir libremente mediante el voto.

INE movilizará su estructura en todo el país

Para la organización de los comicios de 2027, el INE contará con su estructura técnica y administrativa, así como con el Servicio Profesional Electoral Nacional.

El organismo también desplegará el trabajo de sus 32 juntas ejecutivas locales y 300 juntas distritales, responsables de desarrollar distintas actividades vinculadas con la preparación y organización electoral en el territorio nacional.

Taddei destacó que cada voto representa una expresión de igualdad política, debido a que ante la boleta electoral la voluntad de una persona no tiene mayor valor que la de otra por razones de cargo, posición o privilegio.

La consejera presidenta remarcó que la organización de una elección no es una tarea exclusiva del INE, sino una responsabilidad de Estado que requiere la participación coordinada de distintas instituciones.

En este proceso también tendrán responsabilidades los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los tribunales electorales, las fiscalías especializadas en delitos electorales y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Por ello, Taddei llamó a partidos políticos y candidaturas a desarrollar sus actividades dentro del marco legal y a utilizar las vías institucionales para resolver cualquier diferencia.