Agresión con navaja en secundaria de Colima deja dos estudiantes y una prefecta lesionados

Una agresión con un arma blanca se registró alrededor de las 7:40 de la mañana de este jueves en la Escuela Secundaria José Vasconcelos T.M., en Villa de Álvarez, Colima, donde dos estudiantes y una prefecta resultaron lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, un estudiante de tercer grado habría utilizado una navaja para agredir a dos compañeros de segundo grado y posteriormente a la prefecta del plantel, quien intervino para atender la situación.

Extraoficialmente se informó que la prefecta fue la persona que presentó las lesiones de mayor consideración, al sufrir una herida profunda en uno de sus brazos y un corte en la nuca. Sin embargo, la Secretaría de Educación y Cultura informó que las personas lesionadas se encuentran fuera de peligro y que las lesiones no ponen en riesgo su salud.

Tras el incidente, maestras, maestros y demás personal de la secundaria activaron los protocolos establecidos y dieron aviso a las autoridades competentes. Elementos de la Unidad de Reacción Inmediata y cuerpos de emergencia acudieron al plantel para brindar atención a las personas afectadas y controlar la situación.

El hecho generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes acudieron al plantel para recoger a sus hijos y pidieron reforzar las medidas de seguridad, particularmente en los accesos.

El padre de uno de los estudiantes involucrados señaló que su hijo se encuentra fuera de peligro, pero consideró necesario retomar la revisión de mochilas a la entrada de las escuelas. Advirtió que lo ocurrido con una navaja podría escalar a situaciones más graves si los estudiantes ingresan con armas, por lo que pidió mayor vigilancia de los directivos y, en particular, la presencia de elementos de seguridad en los accesos, como ocurría anteriormente.

Extraoficialmente se informó que la prefecta fue la persona que presentó las lesiones de mayor consideración. Carlos Álvarez

También informó que su familia contempla proceder legalmente por los hechos y que antes de determinar si su hijo regresará al plantel hablarán con él para conocer cómo se siente después de la agresión.

Otra madre de familia que acudió a recoger a su hija manifestó su preocupación por la seguridad dentro y fuera de la secundaria y cuestionó que ya no se realicen las revisiones de mochilas conocidas como Operación Mochila.

La mujer consideró que, ante situaciones como la ocurrida este jueves, las autoridades deben implementar medidas de seguridad más estrictas para evitar que los estudiantes ingresen con objetos que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar. Señaló además que el incidente le generó temor por su hija y que acudiría a presentar una denuncia.

Aunque inicialmente la versión oficial indicó que las clases y demás actividades continuarían con normalidad, profesores comunicaron posteriormente a madres y padres de familia que acudieran por sus hijos.

Además, en el turno vespertino los estudiantes no acudieron a clases, por lo que las actividades escolares no se desarrollaron con normalidad. La Secretaría de Educación y Cultura informó que los detalles de lo ocurrido están siendo revisados por las autoridades correspondientes y que dará seguimiento al caso.

La dependencia también señaló que revisará las acciones preventivas y los protocolos de actuación para fortalecer las medidas que permitan mantener los centros educativos de Colima como espacios seguros y de paz.