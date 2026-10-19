INE contribuyó a confirmar 33 mil identidades y a ubicar registros de personas desaparecidas 

Al 30 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) había confirmado la identidad de 33 mil 65 personas mediante análisis biométricos y atendido 486 mil 622 solicitudes de localización con datos generales, que derivaron en 138 mil 85 registros útiles para las autoridades de búsqueda.

De acuerdo con los informes acumulados presentados ante el Consejo General, el instituto recibió 119 mil 688 solicitudes de identificación biométrica.

De ellas, 48 mil 90 arrojaron al menos un registro para análisis, equivalente a 40.17 por ciento. Además, en coordinación con 10 instituciones, se recuperaron 496 actas o certificados de defunción, que también permiten actualizar el padrón electoral.

Para realizar estas tareas, el INE cuenta con 50 convenios de colaboración: 26 con fiscalías generales estatales, 17 con comisiones locales de búsqueda y siete con otras instituciones federales y locales.