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INE contribuyó a confirmar 33 mil identidades y a ubicar registros de personas desaparecidas 

Al 30 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) había confirmado la identidad de 33 mil 65 personas mediante análisis biométricos

Por: Aurora Zepeda

INE
Edificio del Instituto Nacional Electoral (INE)Foto: Cuartoscuro

Al 30 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) había confirmado la identidad de 33 mil 65 personas mediante análisis biométricos y atendido 486 mil 622 solicitudes de localización con datos generales, que derivaron en 138 mil 85 registros útiles para las autoridades de búsqueda.

De acuerdo con los informes acumulados presentados ante el Consejo General, el instituto recibió 119 mil 688 solicitudes de identificación biométrica.

De ellas, 48 mil 90 arrojaron al menos un registro para análisis, equivalente a 40.17 por ciento. Además, en coordinación con 10 instituciones, se recuperaron 496 actas o certificados de defunción, que también permiten actualizar el padrón electoral.

Para realizar estas tareas, el INE cuenta con 50 convenios de colaboración: 26 con fiscalías generales estatales, 17 con comisiones locales de búsqueda y siete con otras instituciones federales y locales.

Identifican a mujer abandonada en carretera de #Tamaulipas; estaba desaparecida en #Texas desde hace 5 meses. #PaolaRojasDPC De Pisa y Corre con Paola Rojas de lunes a viernes a las 8:00 am por Imagen Televisión. Visita también nuestra página www.imagentv.com O en las redes De Pisa y Corre: Instagram: / depisaycorretv TikTok: / depisaycorretv X: https://x.com/PisayCorreTV Facebook: / depisaycorretv O en nuestras redes de Imagen Noticias: Instagram: / imagentvnoticias TikTok: / imagennoticias X: https://x.com/imagentvmex Facebook: / imagentvnoticias ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete!
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