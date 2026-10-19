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Guardia Costera suspende búsqueda de mexicanos sobrevivientes de naufragio frente a Ensenada

El servicio de Guardacostas suspendió la búsqueda de 11 mexicanos desaparecidos el viernes tras naufragio en el Pacífico en aguas internacionales

Por: Manuel Ocaño

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Guardacostas de EUFoto: Especial

El servicio de Guardacostas suspendió la búsqueda de 11 mexicanos desaparecidos el viernes tras naufragio en el Pacífico en aguas internacionales a unas 140 millas al oeste de Ensenada, tras rescatar a 16 personas.

La Guardia Costera y la marina estadunidense rastrearon más de dos mil 400 millas cuadradas durante un total de 89 horas, informó el guardacostas.

Las labores de búsqueda con barcos, aeronaves y un helicóptero iniciaron aproximadamente a la 1 de la madrugada del viernes, tras múltiples llamadas de socorro en las que se informaba de una embarcación que se estaba hundiendo con 27 personas a bordo.

Los equipos desplegados en el lugar localizaron restos de la embarcación en el agua, y un barco del guardacostas rescató a 16 personas, quienes fueron trasladadas a diversos hospitales de San Diego para recibir atención médica y ser evaluadas.

Suspender una búsqueda nunca es fácil, y este fue un caso excepcionalmente dinámico, lejos de la costa y en condiciones meteorológicas adversas. Podemos afirmar con seguridad que los traficantes de personas no tienen ningún respeto por la vida humana y ponen en peligro habitualmente tanto la vida de los inmigrantes ilegales como la de los equipos de rescate”, dijo el capitán Joseph Meuse, jefe de Estado Mayor del Distrito Suroeste de la Guardia Costera.

Personal de su Departamento de Protección del consulado de México en San Diego está en contacto con los hospitales a los que fueron trasladados los 16 nacionales de México rescatados este viernes de un naufragio frente a las costas de Ensenada, Baja California.

El consulado informó que, al enterarse del percance, activó de inmediato su protocolo de emergencia y estableció comunicación con autoridades responsables de las tareas de rescate.

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