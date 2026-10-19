Ajuste de género frena reelecciones en municipios clave de la coalición Morena-PT-PVEM

El proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM para definir las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional está generando ajustes de género que, en la práctica, complican o cierran la puerta a la reelección de los actuales alcaldes y alcaldesas en varias de las plazas de mayor peso electoral del país.

Según fuentes cercanas a las dirigencias, en Tijuana el alcalde Ismael Burgueño Ruiz quedaría descartado para buscar la continuidad municipal. El entorno de señalamientos vinculados a empresas sancionadas por la OFAC y el escrutinio sobre contratos de su administración pesan en la evaluación interna, a lo que se suma la necesidad de equilibrar género en Baja California. En ese escenario, la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez se consolida como el perfil más fuerte. Con presencia territorial activa, agenda legislativa enfocada en agua, seguridad y temas fronterizos, y buen posicionamiento en mediciones previas, Sánchez permitiría el cambio de hombre a mujer y renovaría la carta en el municipio más poblado del país.

En Baja California Sur el movimiento se explica por el equilibrio estatal. En La Paz se perfila una candidatura de hombre, en un reacomodo político vinculado a la alcaldesa Milena Quiroga Romero, quien participó en el proceso estatal y ya retornó a su cargo. Para compensar y mantener la paridad en los bloques de competitividad del estado, Los Cabos pasaría a mujer. Ello complicaría la reelección de Christian Agúndez Gómez y abriría espacio a perfiles femeninos. Entre ellas, la más posicionada es Gaby Montoya, una política local experimentada con amplias estructuras territoriales. Según la última encuesta de Poligrama de octubre, ella aparece como la mejor colocada entre las opciones de mujer en el municipio.

En Playa del Carmen el desgaste de Estefanía Mercado también abre el camino a un ajuste. Tras su Segundo Informe de Gobierno, encuestas recientes le otorgan altos niveles de rechazo —hasta 70.5 % en una medición—, en un contexto marcado por el sargazo, cierres de comercios en la Quinta Avenida y problemas persistentes de servicios. Farid Rentería, quien dejó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y ha intensificado su trabajo en colonias, aparece competitivo o incluso adelante en algunas mediciones. El paso de mujer a hombre lo colocaría en posición privilegiada en un municipio turístico de alta competitividad.

En Ecatepec, Azucena Cisneros Coss lidera preferencias en varias encuestas internas, pero enfrenta señalamientos recurrentes por supuestos vínculos con Alejandro Gilmare, “El Choko”, líder del grupo conocido como La Chokisa. Ella ha negado cualquier relación. El ajuste de género abriría paso a Daniel Sibaja González, exsíndico y diputado local por el municipio, exsecretario de Movilidad del Estado de México y actualmente secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado. Ambos pertenecen al grupo de Higinio Martínez, pero el entorno de la Chokisa y la necesidad de paridad favorecerían el cambio de mujer a hombre hacia Sibaja, quien mantiene arraigo en Ecatepec.

El registro de aspirantes concluyó el 18 de octubre y las designaciones finales se esperan hacia finales de diciembre. Estas definiciones aún no son oficiales y dependerán de las encuestas de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de los acuerdos de siglas con el PT y el PVEM, y de los lineamientos de paridad de los organismos electorales locales. En la práctica, el ajuste de género se está convirtiendo en un mecanismo de renovación en las plazas donde la reelección enfrenta desgaste o riesgos políticos.