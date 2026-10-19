El fracaso del “ariete”: Galindo usa foros, pantallas de inteligencia artificial y patrocinios contra Gallardo y Serrano…

Bajo el pretexto de atacar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a su esposa, la senadora Ruth González, y al diputado local Héctor Serrano Cortés, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos quedó expuesto como el promotor, padrino y principal financista de una estrategia de golpeteo mediático articulada a través del locutor y periodista nacional Luis Cárdenas, a quien convirtió en su principal ariete político contra las instituciones locales.

Lejos de guardar las formas institucionales, el propio edil confirmó la relación en sus redes sociales al publicar eufóricamente en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Me dio mucho gusto saludar a mi amigo Luis Cárdenas, quien este sábado se encuentra en San Luis Potosí para impartir una conferencia magistral, por eso mi reconocimiento a Luis y a quienes se suman a estos esfuerzos. ¡Bienvenido a nuestra ciudad!”.

Sin embargo, la maniobra montada bajo la pantalla técnica de la “inteligencia artificial” y la simulación del foro “Voces Libres” se desmoronó por completo: la ponencia magistral terminó en un penoso fracaso, con un recuento de sillas vacías, ausentismo generalizado y un auditorio desierto.

Ante este dispendio presupuestal enfocado en alimentar vocerías foráneas para desgastar la agenda estatal, el diputado local de Morena y presidente del Consejo Político Estatal, Carlos Artemio Arreola Mallol, exigió transparentar de inmediato el gasto ejercido en el evento y emplazó a Galindo a dejar la grilla nacional para ponerse a administrar una capital saturada de rezagos:

“Más bien, que nos aclaren por qué siguen gastando dinero en publicidad oficial y en traer figuras nacionales con patrocinios pagados, cuando aquí en San Luis Potosí todavía hay muchos pendientes por sacar adelante.

Es momento de poner un alto a los alcaldes que andan en campañas anticipadas; una cosa es participar en un proceso interno y para eso te separas del cargo, pero ahorita hay que terminar de administrar la ciudad porque para eso lo pusieron ahí”, recriminó Arreola Mallol.

Abandono de la capital: baches, agua, tarifazo en Interapas y luminarias del INAH

El legislador de Morena fustigó que, mientras el alcalde destina reflectores, viáticos y patrocinios a comunicadores capitalinos para estructurar embestidas políticas contra el Ejecutivo estatal, su familia y el bloque oficialista, la ciudad padece las severas consecuencias del abandono.

La capital atraviesa una profunda crisis de servicios básicos, evidenciada en calles destrozadas por baches, un severo desabasto de agua y el tarifazo voraz aprobado por su propia administración en el Interapas.

A esta lista de fallas se suma el estrepitoso revés en el Centro Histórico, donde el proyecto de luminarias del Ayuntamiento fue frenado y calificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como un atentado directo contra el patrimonio cultural de la humanidad. La fría recepción y el desinterés ciudadano ante la participación de Luis Cárdenas dejaron al descubierto que la costosa apuesta de Galindo por importar voceros para alimentar una guerra mediática no conecta con los potosinos, exponiendo a una administración municipal volcada en la contienda electoral rumbo a 2027, mientras los problemas prioritarios de la capital permanecen olvidados.