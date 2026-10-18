INE amplía horarios y módulos para actualizar la credencial rumbo a 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha la Campaña Anual Intensa 2026-2027 para actualizar el padrón electoral y facilitar que la ciudadanía obtenga su credencial para votar antes de las elecciones del próximo año.

Para atender la demanda, aumentó de 197 a 242 los módulos que operan en doble turno y prevé realizar hasta 10.7 millones de trámites. Hay que recordar que los módulos cerrarán el 25 de enero.

Para las y los jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, pueden acudir a cualquiera de los 841 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) para solicitar su inscripción al Padrón Electoral y obtener su Credencial para Votar.

De acuerdo con el informe presentado ante la Comisión del Registro Federal de Electores, la campaña permite realizar inscripciones al padrón, notificar cambios de domicilio, corregir datos personales o de dirección, reincorporarse al registro, renovar credenciales vencidas y solicitar reposiciones por robo, extravío o deterioro grave.

La estrategia contempla reforzar la operación de los módulos con personal adicional y capacitación. La plantilla llegará a seis mil 54 figuras operativas, con incorporaciones escalonadas durante la campaña.

Los módulos fijos ofrecerán atención de acuerdo con su modalidad: los de doble turno trabajarán 12 horas al día y los de un turno, siete horas. Los módulos itinerantes y móviles operarán de lunes a viernes, en jornadas de siete horas.