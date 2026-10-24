ANTAC rechaza movilización de transportistas sin demandas claras; acusa uso político del gremio

La Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC) rechazó sumarse a una convocatoria de movilización al considerar que carece de demandas concretas y soluciones específicas para los problemas que enfrenta el autotransporte, entre ellos la inseguridad en carreteras, los abusos de autoridad y los elevados costos de operación.

En un comunicado, Carlos A. Luna Escudero, consejero nacional de la organización, sostuvo que los hombres-camión no deben ser utilizados para impulsar intereses políticos, empresariales o de cualquier otra índole que no respondan a las necesidades reales del gremio.

ANTAC señaló que no respalda movimientos que pretendan utilizar la fuerza y la presencia de los transportistas sin establecer con claridad qué se exige, a quién se dirigen las demandas y cuáles serían los beneficios concretos para los operadores.

La asociación subrayó que mantiene canales de diálogo con autoridades federales, estatales y municipales para atender las problemáticas del sector, y afirmó que estos acercamientos han permitido avanzar en la búsqueda de soluciones mediante la gestión institucional y el seguimiento de compromisos.

Respecto a la inseguridad en las carreteras nacionales, Luna Escudero consideró que se requieren respuestas inmediatas de las autoridades; sin embargo, cuestionó que se convoque a los transportistas a detener sus unidades en tramos peligrosos, lo que, advirtió, puede poner en riesgo su integridad física, su patrimonio y su vida.

El representante de ANTAC recordó que detrás de cada camión hay una familia, un patrimonio construido con esfuerzo y un trabajador que merece respeto. Por ello, sostuvo que no se puede exigir seguridad mediante acciones que expongan precisamente a quienes buscan defender.

La organización aclaró que su postura no implica renunciar a la exigencia de mejores condiciones para el autotransporte ni estar en contra de las protestas legítimas. No obstante, insistió en que cualquier movilización debe contar con objetivos definidos, compromisos verificables y estrategias que garanticen la protección de los operadores.

“Los hombres-camión no somos carne de cañón ni moneda de cambio de nadie”, enfatizó la asociación en su pronunciamiento, en el que reiteró que no participará en convocatorias que, a su juicio, no presenten demandas claras para el gremio.

Finalmente, ANTAC aseguró que continuará defendiendo los derechos de sus agremiados mediante el diálogo con las autoridades, la gestión institucional y la exigencia de resultados, al tiempo que llamó a evitar el uso de los transportistas como instrumentos de presión sin una causa concreta.